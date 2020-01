San Salvo-Capistrello 1-1. Terzo risultato utile consecutivo per il San Salvo che al “Bucci” impatta 1-1 con il Capistrello. Nella formazione locale pesante l’assenza per infortunio del centrocampista Quaranta, mentre negli ospiti manca il giovane Valente squalificato. Nei locali da sottolineare il mancato impiego per scelta tecnica del giovane centrocampista Cappelletti, che si siede in panchina per la terza gara consecutiva.

La prima azione arriva al quinto: Miccichè si libera in velocità di Felice salta Lapiccirella ma la conclusione debole è facile preda di Coccia. La partita stenta a decollare e malgrado i locali cercano di creare qualche occasione il portiere ospite rimane inoperoso. Al 22’ Miccichè, raccoglie un cross dalla destra, calcia dal limite e batte Coccia che riesce solo a toccare la sfera.

Dopo il gol gli ospiti iniziano a perdere tempo buttandosi ripetutamente a terra e spezzettando il gioco infatti, alla fine della prima frazione, saranno ben 6 i minuti di recupero. Al 33’ il direttore di gara annulla un gol a Di Virgilio per evidente posizione di fuorigioco.

Il San Salvo cerca di scuotersi nel finale e si rende pericoloso con tre calci piazzati di Sasso e Antenucci ma la mira è imperfetta. Gli ospiti sono costretti a sostituire il portiere a causa di un infortunio. Nei minuti di recupero sugli sviluppi di un calcio piazzato prima Lapiccirella non aggancia poi Giuliano, da ottima posizione, calcia a volo ma il tiro è ampiamente fuori.



Al secondo tempo la musica e i ritmi della partita cambiano notevolmente. Dopo un minuto Marinelli serve Antenucci che finisce in offside. Al 2’ bella azione personale di Marinelli che calcia di collo pieno dal limite ma la palla lambisce il palo e finisce sul fondo. Un minuto dopo Antenucci si beve un avversario con un dribbling ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa. Al 5’ tiro da 20 metri di Sasso, il portiere blocca in 2 tempi.

L’assedio sansalvese porta i suoi frutti al sesto minuto: Marinelli offre un buon pallone a Antenucci che, a portiere battuto, tira in porta ma sulla linea di porta Luca De Meis ferma il pallone con la mano, per il direttore di gara è rigore e espulsione del calciatore ospite. Dal dischetto si presenta Marinelli che batte il portiere ospite e firma il pareggio.

Al 12’ bella azione sulla fascia di Di Gaetano il suo cross in area viene spazzato da Giuliano. Passano due minuti e Felice commette fallo sulla trequarti di campo, l’arbitro estrae il secondo giallo per il difensore e lo manda anzitempo sotto la doccia. I ragazzi di Scatena si rinvigoriscono dalla parità numerica e a metà del primo tempo si rendono pericolosi con Di Virgilio di testa.

A quattro minuti dal termine occasione ghiottissima per i biancazzurri di Gallicchio: Gancitano serve un pallone al bacio per Antenucci che tira a incrociare ma la palla sfiora il palo e termina sul fondo, tra la disperazione del pubblico locale che già gridava al gol. Nei minuti di recupero ci prova ancora la compagine sansalvese prima, con un colpo di testa di Alberico bloccato facilmente da Morgante, e poi con una spettacolare rovesciata dal limite di Antenucci troppo debole per scardinare la porta ospite.

Domenica per i biancazzurri trasferta insidiosa sul terreno del Montorio. Il tecnico Gallicchio dovrà fare a meno dello squalificato Felice e probabilmente del forte Quaranta fermo ancora per infortunio.

Tabellino

San Salvo-Capistrello 1-1 (0-1)

Reti: 22’ pt Miccichè (Capistrello), 7’ st Marinelli rigore (San Salvo)



San Salvo: Coccia, Giuliano, Ramundo (22’ st Alberico), Sasso (40’ st Del Borrello), Lapiccirella, Felice, Di Pietro (17’ st Pollutri), Izzi, Marinelli, Gancitano, Antenucci. A disposizione: Raspa, Sabella, Cappelletti, Costantini. Allenatore: Claudio Gallicchio



Capistrello: Fanti (43’ pt Morgante), Ciccarelli, Di Lisio, Morelli, De Meis L., Di Gioacchino (4’ st Bafile), Netis (18’ st Venditti), Di Gaetano, Di Virgilio, De Meis E., Miccichè. A disposizione: Lusi, Bisegna, Pendenza, Michetti. Allenatore: Michele Scatena



Arbitro: Davide Ranalli di Pescara (Urbano e Imbastaro di Lanciano)



Ammoniti: Di Virgilio (Capistrello); Ramundo, Sasso, Lapiccirella, Pollutri (San Salvo)

Espulsi: 5’ st De Meis L. (Capistrello), 14’ st Felice doppia ammonizione (San Salvo)





Luca Di Sciascio

Acqua&Sapone-Virtus Cupello 2-1. Non debutta in campionato, sulla panchina della Virtus Cupello, con l'attesa vittoria Loris Carbonelli, promosso lunedì da vice allenatore dopo le dimissioni di Massimiliano Memmo. A Montesilvano la squadra allenata da Giuseppe Naccarella passa in vantaggio al 6' con Del Gallo. A inizio secondo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Alberico i rossblu riescono a pareggiare, ma all'87' Di Biase, sempre su calcio di rigore, regala la vittoria ai suoi.

Per la Virtus è la sesta sconfitta in campionato e con 2 punti resta all'ultimo posto in classifica. Domenica prossima in casa alle 14.30 ospiterà l'Alba Adriatica che nell'ultimo turno ha vinto di misura 1-0 contro il Pineto, salendo a quota 12 in classifica.

I risultati dell'Eccellenza, ottava giornata. Alba Adriatica-Pineto 1-0 (giocata sabato), Altinrocca-Torrese 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Vastese 0-1, Civitella Roveto-River Casale 0-1 (giocata sabato), Francavilla-Montorio 0-0, San Nicolò-Miglianico 6-1, San Salvo-Capistrello 1-1, Vasto Marina-Rosetana 1-1, Acqua&Sapone-Virtus Cupello 2-1

La classifica. San Nicolò 20, Avezzano 19, Torrese e Capistrello 16, Pineto 13, Alba Adriatica 12 e Miglianico 12, Vastese 11, Rosetana e San Salvo 10, Montorio e Francavilla 9, River Casale 8, Altinrocca, Vasto Marina e Acqua&Sapone 6, Civitella Roveto 5, Virtus Cupello 2

Il prossimo turno, nona giornata. Domenica 27 ottobre, ore 14.30. Capistrello-Vasto Marina, Miglianico-Acqua&Sapone, Montorio-San Salvo, Pineto-Altinrocca, River Casale-Francavilla, Rosetana-San Nicolò, Torrese-Avezzano, Vastese-Civitella Roveto, Virtus Cupello-Alba Adriatica