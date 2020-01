I gialloneri di Enzo Pomilio tornano a casa con un buon punto al termine dell'anticipo della seconda giornata del camionato di Terza Categoria Vasto.

Su un campo difficile i vastesi passano in vantaggio grazie ad una bella punizione di Cinquina, che si insacca alla destra del portiere di casa. Un gol con dedica per la sua futura moglie Angelica. Al 37' i padroni di casa pareggiano, Martino batte un calcio piazzato da fuori area e firma l'1-1.

Nel secondo tempo le occasioni si susseguono da entrambe le parti, due le più nitide: al 78' per la Casalese il neo entrato Bucciarelli impegna Di Biase, sulla respinta arriva Capraro che da due passi si divora il gol calciando fuori.

Occasione favorevole anche per il Real Porta Palazzo all'87' quando Cinquina lanciato a rete si presenta davanti al portiere avversario e manda a lato. I vastesi salgono a quota 4 punti in classifica, mentre la Casalese va a 2 e domenica prossima andrà in trasferta a giocare contro i Lupi Marini.

Questa la formazione dei gialloneri: Di Biase, Turri, De Felice, Memmo, Bolognese, Paolino, Cinquina, Nocciolino, Forgione (46' Del Roio), Cristini (81' Fiore), Teti. A disposizione Bucciarelli, Sticca, D'Agosto, Trofino. Allenatore Enzo Pomilio

Casalese: D'Adamo, Troiano (84'Fornaro), Luciani (49' Santini), Presenza (84' Picciutti), Duzion, Cinosi, Sallese, Mancini (68' Bucciarelli), Conte, Martino, Frasca (74' Capraro). A disposizione D'Innocenzo, Mucci

Sporting Vasto-Guilmi 2-3. Lo Sporting Vasto seppur sconfitto 2-3 dal Guilmi gioca un buon incontro e passa in vantaggio al 30' con Abdul, alla fine del primo del tempo il Guilmi pareggia. All'inizio del secondo tempo la compagine vastese entra in campo decisa e complice un'azione caparbia di Pagliaro passa ancora in vantaggio.

L'arbitro Bologna assegna un rigore al Guilmi, tra le proteste dei vastesi, che pareggia, gli ospiti poi realizzano il 3-2, ma secondo i padroni di casa nell'azione del gol ci sarebbe un evidente fallo di mano. Nel prossimo turno ci sarà il derby vastese in programma domenica 27 ottobre alle 14.30 ai Salesiani contro il Real Porta Palazzo.

Deluso dalla direzione di gara l'allenatore dello Sporting Vasto, Sergio Melluso : "Arbitraggio non all'altezza della signora Bologna di Vasto che prima ha assegnato un rigore inesistente al Guilmi e poi ha convalidato il gol del 2-3 fatto con un evidente fallo di mano. Inoltre ha poi permesso una sostituzione agli ospiti con palla in gioco e a fine partita ha espulso il giocatore Papacciuoli solo perchè quest'ultimo ha ritenuto ingiusti i due minuti di recupero concessi. Regolamento alla mano per 6 sostituzioni fatte occorrono 3 minuti di recupero senza contare le pause".





Il programma della seconda giornata. Terza Categoria Vasto, domenica 20 ottobre, ore 15.30. Carunchio-Virtus Tufillo, Casalese-Real Porta Palazzo 1-1 (giocata sabato), Dinamo Roccaspinalveti-Virtus Rocca San Giovanni, Lentella-Odorisiana, Real Alto Vastese-Lupi Marini, Sporting Vasto-Gulmi.

La classifica. Real Porta Palazzo* 4, Virtus Tufillo 3, Virtus Rocca San Giovanni 3, Casalese* 2, Guilmi 1, Lupi Marini 1, Lentella 1, Odorisiana 1, Carunchio 1, Dinamo Roccaspinalveti 0, Sporting Vasto 0, Real Alto Vastese 0 (*=una partita in più).

Prossimo turno domenica 27 ottobre ore 14.30. Guilmi-Dinamo Roccaspinalveti, Lentella-Carunchio, Lupi Marini-Casalese, Odorisiana-Real Alto Vastese, Real Porta Palazzo-Sporting Vasto, Virtus Roccas Sam Giovanni-Virtus Tufillo.