Ancora una partita sfumata per pochi punti per la BCC Vasto Basket. I biancorossi, sul neutro di Pescara, vengono sconfitti 79-76 dalla Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio al termine di una gara in cui, dopo aver inizialmente sofferto, sembravano aver trovato la via per conquistare la vittoria. I marchigiani hanno avuto la forza di crederci fino alla fine, conquistando una vittoria importante.

Partita in equilibrio sin dalla palla a due. Ci vuole qualche minuto per vedere il primo canestro, che arriva dalle mani di Pozzetti per il vantaggio degli ospiti che rimarrà fino al termine del quarto. La BCC Vasto Basket prova almeno 4 attacchi senza sortire effetto e la Ecolpidiense colpisce ancora. Sono i lunghi dei biancorossi, Di Carmine e Marinelli, a tenere a galla la propria squadra con buone soluzioni da sotto. Ma gli ospiti sono più incisivi quando si tratta di andare a canestro e riescono ad incrementare il vantaggio fino al +6. Fabi mette dentro da 3 per i marchigiani, imitato due azioni dopo da Serroni. L’ultimo canestro del parziale porta la firma ancora di Gianluca Di Carmine che porta i suoi a solo meno 3, 15-18.

Seconda frazione di gioco che si apre con la squadra di coach Di Salvatore che prova portarsi in vantaggio. Dopo un paio di azioni a vuoto da entrambe le parti è Di Tizio a recuperare un pallone a terra e servirlo a Dipierro che va a canestro. E’ Boffini, sempre molto pericoloso, a infilare la tripla che fa avanzare l’Ecoelpidiense e poi ad approfittare di una palla persa da Dipierro, tra le proteste dei biancorossi per un presunto fallo, per lanciare il contropiede che porta gli ospiti sul 19-25. Ancora un allungo degli ospiti, con Di Tizio che prova a mandare via la palla dal canestro ma gli arbitri assegnano i due punti che valgono il 21-29. Mini break a favore della squadra di casa, prima con un canestro di Sergio da sotto e poi sull’asse Durini-Marinelli. Durante un’azione in area biancorossa si fa male Chiericozzi, costretto ad uscire dal campo per farsi curare negli spogliatoi. E’ Vincenzo Dipierro ad infilare 3 punti preziosi per i biancorossi, con la rimonta non si concretizza perché il tiro finale di Vasto è partito qualche istante dopo la sirena. Si va al riposo lungo sul 28-30.

Il pareggio della BCC Vasto Basket arriva in avvio di terzo quarto sempre dalle mani di Gianluca Di Carmine. I biancorossi passano anche in vantaggio con Durini che fa 1 su 2 ai liberi. Il match si accende, con continui ribaltamenti di fronte. Tanti errori e una serie di sorpassi e controsorpassi che va avanti fino al termine della frazione. Molti falli per la squadra di coach Di Salvatore, che è costretto a risparmiare qualcuno dei suoi nei momenti cruciali del match. Ancora Durini da tre riporta in vantaggio i suoi, gli risponde, come quasi sempre accade nel parziale, un Coviello in grande forma. Sul 37-36 viene fischiato un fallo tecnico a Dipierro per una protesta nei confronti del direttore di gara. Dalla lunetta Pozzetti fa 2 su 2. Ancora tanto equilibrio, con le due squadre attente a non lasciare troppo spazio agli attacchi avversari. Il match si chiude sul 46 pari, con le proteste dei biancorossi che avevano messo la palla a canestro ma gli arbitri segnalano il superamento dei 24 secondi di possesso. Si va all’ultimo quarto sul 46 pari.

Si riparte per l’ultima frazione di gioco con la BCC Vasto Basket che sembra aver invertito l’inerzia del match a suo favore. Apre Di Carmine, seguito da Serroni, per un +4 che regala fiducia ai biancorossi. Ma i marchigiani sono una squadra tenace e riescono a tenere botta, con Coviello a guidare gli attacchi dei giocatori in canotta blu. Si va avanti con i tiri da 3. Per la BCC Vasto sono Serroni e Sergio a mettere entro dalla linea dei 6.75, ma gli ospiti rispondono con Coviello, Torresi e Fabi, conquistando quel vantaggio che alla fine risulta decisivo. Vanno fuori prima Romani e poi Serroni per i 5 falli commessi. Dai liberi l’Ecoelpidiense non sbaglia mai e non bastano le mosse studiate da coach Di Salvatore per raddrizzare la partita. Vince la formazione ospite 79-76 e la BCC Vasto Basket resta ferma a quota due punti.

BCC Vasto Basket: Sergio 9, Di Carmine 18, Dipierro 16, Di Tizio 4, Ierbs ne, Durini 7, Marinelli 12, Salvatorelli ne, Serroni 10, Bucci ne. Coach: Di Salvatore

Ecoelpidiense PSE: Torresi 7, Pozzetti 7, Fabi 10, Ferroni 0, Chiericozzi 0, Giampieri 5, Boffini 21, Coviello 19, Postacchini ne, Romani 10. Coach: Schiavi

Arbitri: Vittori e Galassi