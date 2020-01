L'Incoronata Calcio Vasto conquista un punto importante contro il Paglieta nel campionato di Seconda Categoria. L'avversario si conferma una squadra ostica e quadrata, che sarà certamente protagonista in questa stagione.

I biancorossi hanno la prima occasione all'inizio con Priolo, ma sfuma per un nulla e finisce a lato, la sfida è equilibrata fino alla fine con pochi colpi di scena. Il Paglieta passa in vantaggio in contropiede, la gara si fa maschia e a tratti nervosa.

Anche la ripresa è come il primo tempo, nell'Incoronata entrano Fioravante e Calvano al posto di Auriemma e Romilio, un po' nervosi quest'oggi, ed è propio sui piedi di Fioravante che capita la palla buona, lanciato in profondità si fa parare dal portiere ospite la sua conclusione a rete.

Il pareggio dei vastesi arriva con uno stacco di testa imperioso di Valentini che insacca un calcio di punizione battuto da Fioravante. Un punto che porta la squadra allenata da mister Francesco Mucci a quota 10 punti in classifica dopo cinque giornate.

Incoronata Calcio Vasto-Paglieta 1-1 (0-1)



Rete Incoronata: 70' Valentini



Formazione Incoronata: Benedetti, Stivaletta, Valentini, Lanzano, Bevilacqua, Mastrangioli, Verrone, Rapino, Auriemma, Priolo, Romilio. A disposizione: Mariani, Fioravante, Calvano, Cupido, De Santis, Gabriele, Monteferrante. Allenatore Francesco Mucci