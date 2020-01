All'Aragona finisce 1-1 tra Vasto Marina e Rosetana. Entrambe le reti sono arrivate su calcio di rigore, al 53' vantaggio dei padroni di casa con Consolazio, al 68' gol di Rastelli. Per la squadra di Luigi Baiocco è il sesto pareggio in 8 giornate. In classifica i vastesi passano a quota 6 e la Rosetana a 10.





La partita. I padroni di casa sono a caccia della prima vittoria in campionato, a distanza di tre anni un massimo dirigente torna a sedersi in panchina, sarà infatti il presidente Massimiliano Baccalà a seguire i suoi dal campo, un segnale che la società vuole dare per manifestare tutta la propria presenza e vicinanza alla squadra in un momento in cui è molto importante conquistare i 3 punti.

Assenti per i padroni di casa Benedetto, Puka e Piermattei infortunati, mentre Florio sconta la seconda giornata di squalifica. Rientra il portiere Bruno che va in panchina con Maruggi e Della Penna.

Il Vasto Marina si butta con determinazione in avanti per cercare subito la via del gol. Per circa un quarto d’ora non succede nulla, al 14’ Rastelli riceve il area servito da Repetto, si gira e tira, ma la sua conclusione è imprecisa e la sfera va fuori. Al 19’ dalla destra Mariani mette in mezzo una buona palla per Rastelli che davanti ad Antenucci colpisce al volo e manda a lato.

Al 22’ un tiro smorzato di Riella si perde sul fondo. Un minuto dopo Cesario sfonda centralmente ma la difesa avversaria lo ferma. Al 24’ ospiti di nuovo in avanti con Mariani che si presenta dalle parti di Antenucci ma non centra lo specchio della porta. Al 35’ Core batte una punizione, Bizzarri interviene di testa e manda fuori.

Al 37’ calcio piazzato di Gridelli, Antenucci smanaccia sopra la traversa. Al 38’ ancora Cesario entra in area dalla sinistra e calcia in porta, Merletti neutralizza.



Nel secondo tempo al 52’ fallo in area di Di Antonio su Riella, l’arbitro concede il calcio di rigore, batte Consolazio che insacca alla destra di Merletti e firma il vantaggio, poi corre verso la panchina a festeggiare con i compagni, l’allenatore e il presidente al quale ha dedicato il gol.

Al 60’ angolo battuto da Mariani dalla destra, colpo di testa di Ragnoli che va alto. Al 68’ espulso D’Alessandro per fallo da ultimo uomo su Mariani lanciato a rete, batte Rastelli, Antenucci intuisce e si butta alla sua destra, ma non ci arriva e la Rosetana pareggia.

Al 74’ Ragnoli nell’area piccola manda fuori. Al 77’ dalla destra Core mette in area per Mariani che arriva in ritardo. All’82’ ci prova Rastelli da due passi ma non è preciso.



Molto deluso a fine partita il presidente Baccalà: “In settimana avevo chiesto una reazione alla squadra contro un avversario alla nostra portata, volevamo i 3 punti e dedicare la vittoria al figlio del nostro dirigente Luca Grassi nato in settimana. Domani ci riuniremo e prenderemo provvedimenti. Sono tutti in discussione, ma ci saranno sicuramente dei tagli perché così non è possibile andare avanti, avevo avvertito i giocatori, da loro mi aspettavo di più. Ora questa conseguenza è inevitabile, è frutto dei risultati che non sono arrivati".



Prossima partita del Vasto Marina a Capistrello, contro la terza forza del campionato, che oggi ha pareggiato 1-1 a San Salvo, domenica 27 ottobre alle ore 14.30



Tabellino

Vasto Marina-Rosetana 1-1 (0-0)



Reti: 53’ Consolazio rigore (Vasto Marina), 68’ Rastelli rigore (Rosetana)



Vasto Marina: Antenucci, Colamarino, Pili, Stivaletta, Menna, D’Alessandro, Cesario (71’ Nocciolino), Napolitano (82’ Maruggi), Consolazio, Tomeo (77’ Della Penna), Riella. A disposizione Bruno, La Guardia, Iammarino, Monachetti. Allenatore Luigi Baiocco



Rosetana: Merletti, Marini, Repetto, Di Giacinto, Gridelli (46’Mattucci, 85’ Mazzocchetti)), Di Antonio, Core, Bizzarri Rastelli, Mariani, Martinelli (55’ Ragnoli). A disposizione Abate, Anzi dei, Di Marco, Caporaletti, Mazzochetti. Allenatore Fabio Brunozzi



Arbitro: Mirco Carullo di Lanciano (Pellicciotta e Ferrante di Lanciano)



Ammoniti: Marini (Rosetana)



Espulso: D’Alessandro (Vasto Marina) al 68’

I risultati dell'Eccellenza, ottava giornata. Alba Adriatica-Pineto 1-0 (giocata sabato), Altinrocca-Torrese 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Vastese 0-1, Civitella Roveto-River Casale 0-1 (giocata sabato), Francavilla-Montorio 0-0, San Nicolò-Miglianico 6-1, San Salvo-Capistrello 1-1, Vasto Marina-Rosetana 1-1, Acqua&Sapone-Virtus Cupello 2-1

La classifica. San Nicolò 20, Avezzano 19, Torrese e Capistrello 16, Pineto 13, Alba Adriatica 12 e Miglianico 12, Vastese 11, Rosetana e San Salvo 10, Montorio e Francavilla 9, River Casale 8, Altinrocca, Vasto Marina e Acqua&Sapone 6, Civitella Roveto 5, Virtus Cupello 2

Il prossimo turno, nona giornata. Domenica 27 ottobre, ore 14.30. Capistrello-Vasto Marina, Miglianico-Acqua&Sapone, Montorio-San Salvo, Pineto-Altinrocca, River Casale-Francavilla, Rosetana-San Nicolò, Torrese-Avezzano, Vastese-Civitella Roveto, Virtus Cupello-Alba Adriatica