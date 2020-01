Il Real Tigre perde 2-0 in casa della Val Di Sangro terza in classifica. In gol per i padroni di casa al 12' Gabriele Tano e al 25' D'Ortona. La squadra di Liberatore dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro il Lauretum non è risucita a ripetersi.

Con questi 3 punti i padroni di casa salgono a quota 16, mentre i gialloneri restano fermi a 5, al penultimo posto in classifica.

Nel prossimo turno di domenica 27 ottobore alla ore 14.30 al campo sportivo di Vasto Marin arriva il Silvi, sarà l'occasione giusta per ricominciare a fare punti.

Tabellino

Val Di Sangro-Real Tigre 2-0 (2-0)

Reti: 12' Tano Gennaro (Val Di Sangro), 25' D'Ortona (Val Di Sangro)



Val Di Sangro: Trivillino, Verlengia, Di Biase, Marroncelli, Crognale, Di Deo, Tano Gennaro, Tano Gabriele, Farina (70' Caporale), Giannico (90' Tenaglia), D'Ortona (80' Colanero). A disposizione Mainella, Ceccarossi, Flocco, Di Marsilio. Allenatore Giannico

Real Tigre: Farina, D'Aiello, Sabatini (46' Di Foglio), Vetta, Carlucci (46' Menabuoni), Di Laudo, Monteferrante, Lupo, Ferrazzo, Di Martino (72' Sottile), Madonna. A disposizione Smerilli, Sanconcordio, Antonino, Ciancaglini. Allenatore Liberatore.

Arbitro: Emanuele Varanese di Chieti (Cipriani e Pennese di Pescara)

Ammoniti: Tano Gennaro (Val Di Sangro), Tano Gabriele (Val Di Sangro), Crognale (Val Di Sangro), Di Laudo (Real Tigre), Lupo (Real Tigre), Monteferrante (Real Tigre)

Espulso: al 91' Sottile (Real Tigre), doppia ammonizione