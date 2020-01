Con una rete di Soria al 64' la Vastese coglie un'importantissima vittoria per 1-0 ad Avezzano contro la capolista in serie positiva da 51 gare. I marsicani recriminano per un gol annullato per fuorigioco, ma la squadra di Lemme è stata brava a capitalizzare al meglio le occasioni avute.

Bellissima l'azione che ha portato al gol, Soria riceve da Triglione sulla destra, avanza, supera un paio di avversari in dribbling, scambia con Antignani che lo serve di tacco, arriva sulla palla e lascia partire un destro forte e preciso che si infila sotto la traversa.

Sono 3 punti d'oro per i biancorossi dopo la batosta interna di domenica scorsa contro il San Salvo, sia perchè conquistati in casa di un avversario fortissimo, che non perdeva in campionato da quasi un anno e mezzo, sia perchè questo è un derby da sempre molto sentito per la tifoseria vastese, un bel regalo ai presenti oggi pomeriggio allo Stadio Dei Marsi per sostenere i propri colori.

I marsicani vengono così scavalcati in classifica dal San Nicolò che è adesso al primo posto, avanti di una lunghezza. La Vastese sale a quota 11 e ritrova morale in vista del prosieguo della stagione. Il modo migliore per scrollarsi di dosso quella paura che Mario Lemme vuole da tempo eliminare definitivamente tra i suoi.

Felicissimo l'autore del gol e capitano Peppe Soria: "I tifosi ce lo avevano chiesto e li abbiamo accontentati, li ringraziamo per esserci stati vicino, poi li ringrazieremo di persona. Da vastese segnare in una partita sentita come questa, in un momento così, non proprio dei migliori, contro la capolista, per me ha un valore immenso, ci volevano la Vastese e un vastese per interrompere questa lunghissima serie positiva. Abbiamo dimostrato che nonostante gli errori fatti siamo una squadra valida che fino al termine del campionato può dire la sua, dobbiamo solo continuare a lavorare per migliorarci e crescere. Purtroppo alcuni risultati negativi hanno allontanato il pubblico dalla squadra, è stata certamente colpa nostra, ma adesso vogliamo riprenderceli e ce li riprenderemo".

Al termine della partita ci sono stati dei tafferugli tra le due tifoserie, senza conseguenze. Domenica prossima, con inizio alle 14.30, all'Aragona i biancorossi ospitano il Civitella Roveto, sconfitto in casa sabato dal River Casale e penultimo in classifica con 5 punti.

Tabellino

Avezzano– Vastese 0-1 (0-0)



Rete: 65’ Soria (Vastese)



Avezzano: Di Girolamo, Valerio, Felli, Iommetti (68’ Mauti), Celli, Tabacco, Bisegna, De Angelis, Moro, Catalli (80’ Albertazzi A.), Lepre (61’ Di Genova). A disposizione Paghera, Venditti, Kras, Vitiello. Allenatore AntonioTorti



Vastese: Cialdini, Triglione, Berardi, Battista, Irmici, Benedetti, D’Adamo (87’ Pantalone), Avantaggiato, Antignani (70’ Miani), Soria, Di Vito (80’ Cardone). A disposizione Cianci, Catenaro, Galie, Balzano. Allenatore Mario Lemme



Arbitro: Pietro Esposito di Aprilia (Di Girolamo e Cassisa de L’Aquila)



Ammoniti: Celli (Avezzano), Catalli (Avezzano), Bisegna (Avezzano), D’Adamo (Vastese), De Angelis (Avezzano), Di Genova (Avezzano)





I risultati dell'Eccellenza, ottava giornata. Alba Adriatica-Pineto 1-0 (giocata sabato), Altinrocca-Torrese 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Vastese 0-1, Civitella Roveto-River Casale 0-1 (giocata sabato), Francavilla-Montorio 0-0, San Nicolò-Miglianico 6-1, San Salvo-Capistrello 1-1, Vasto Marina-Rosetana 1-1, Acqua&Sapone-Virtus Cupello 2-1

La classifica. San Nicolò 20, Avezzano 19, Torrese e Capistrello 16, Pineto 13, Alba Adriatica 12 e Miglianico 12, Vastese 11, Rosetana e San Salvo 10, Montorio e Francavilla 9, River Casale 8, Altinrocca, Vasto Marina e Acqua&Sapone 6, Civitella Roveto 5, Virtus Cupello 2

Il prossimo turno, nona giornata. Domenica 27 ottobre, ore 14.30. Capistrello-Vasto Marina, Miglianico-Acqua&Sapone, Montorio-San Salvo, Pineto-Altinrocca, River Casale-Francavilla, Rosetana-San Nicolò, Torrese-Avezzano, Vastese-Civitella Roveto, Virtus Cupello-Alba Adriatica