Alla Vastese spetta nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza abruzzese, un avversario difficile come la capolista Avezzano al "Dei Marsi". La squadra di Lemme è reduce dalla sconfitta interna per 3-1 contro il San Salvo, mentre i marsicani, che hanno 19 punti in classifica, frutto di 6 vittorie e 1 pareggio, nell'ultimo turno hanno vinto 3-0 ad Alba Adriatica. Arbitra Pietro Esposito di Aprilia, gli assistenti sono Di Girolamo e Cassisa de L’Aquila.

L'ultima volta di quello che è un vero e proprio derby, a parte la Coppa Mancini dello scorso anno finita 4-0 per l'Avezzano, risale alla stagione 2003/04 in Serie D, il 7 dicembre Avezzano-Pro Vasto 3-2, in gol Lemme e Innocenti, ma il risultato non fu omologato per l'aggressione subita da alcuni giocatori biancorossi prima della partita. Gioffrè, Gentile e Rao finirono in ospedale e non scesero in campo e il giudice sportivo decretò il 3-0 per la squadra allenata da Cosco. Al ritorno, il 18 aprile 2004, finì 1-1 con rete di Innocenti. A fine stagione la Vastese arrivò seconda e fu ripescata in C2 dopo aver vinto i play off.

Il Vasto Marina attende in casa la Rosetana, per i ragazzi di Baiocco l'obiettivo è uno solo: conquistare la prima vittoria stagionale, sfuggita già troppe volte fino a questo momento. Anche la Virtus Cupello, dopo il cambio di allenatore, da Memmo a Carbonelli, cerca la prima vittoria in campionato a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone di Naccarella. Il San Salvo ospita il Capistrello.

In Promozione impegno esterno del Real Tigre alle 15.30 contro la Val Di Sangro, in Seconda Categoria l'Incoronata Calcio Vasto capolista gioca in casa al campo sportivo di Vasto Marina alle 15.30 contro il Paglieta. In Terza Categoria lo Sporting Vasto attende alle 15.30 ai Salesiani il Guilimi. Nell'anticipo di sabato tra Casalese e Real Porta Palazzo è finita 1-1.

Il programma dell'Eccellenza, ottava giornata. Domenica 20 ottobre, ore 15.00. Alba Adriatica-Pineto 1-0 (giocata sabato), Altinrocca-Torrese 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Vastese, Civitella Roveto-River Casale 0-1 (giocata sabato), Francavilla-Montorio, San Nicolò-Miglianico, San Salvo-Capistrello, Vasto Marina-Rosetana, Acqua&Sapone-Virtus Cupello

La classifica. Avezzano 19, San Nicolò 17, Torrese* 16, Capistrello 15, Pineto* 13, Miglianico e Alba Adriatica* 12, Rosetana e San Salvo 9, Montorio, Vastese, Francavilla e River Casale* 8, Altinrocca* 6, Vasto Marina e Civitella Roveto* 5, Acqua&Sapone 3, Virtus Cupello 1 (*= una partita in più)

Il prossimo turno, nona giornata. Domenica 27 ottobre, ore 14.30. Capistrello-Vasto Marina, Miglianico-Acqua&Sapone, Montorio-San Salvo, Pineto-Altinrocca, River Casale-Francavilla, Rosetana-San Nicolò, Torrese-Avezzano, Vastese-Civitella Roveto, Virtus Cupello-Alba Adriatica