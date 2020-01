Attimi di paura in via dei Conti Ricci, a pochi metri dal terminal bus, per un'auto a fuoco a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno spento le fiamme e Polizia e Carabinieri che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso.

Il problema è stato causato da un malfunzionamento della vettura, una Fiat Punto, con alla guida una ragazza, che è riuscita ad accostare a bordo strada e richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati in poco tempo dalla vicina caserma di via Madonna dell'Asilo e hanno spento il principio d'incendio prima che potessero esserci guai peggiori.

Le pattuglie di carabinieri e polizia hanno chiuso al traffico il tratto di via dei Conti Ricci, deviando le auto in via Pitagora e verso il terminal. Una volta concluse le operazioni di soccorso, è stato possibile autorizzare la rimozione dell'auto.