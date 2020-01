Lei è una reporter giapponese. Lui è vastese e risiede a Roma, dove esercita la professione di avvocato. Pietro Fulvio e Hide Ashizawa si sono giurati eterno amore stamattina a Vasto dove, nell'aula consiliare del municipio, hanno pronunciato il fatidico sì.

Su delega del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, è stato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, a celebrare in città il primo matrimonio italo-giapponese, pronunciando nel corso del rito civile le formule giuridiche tratte dagli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e invitando gli sposini ad apporre le firme che suggellano l'efficacia legale della loro unione.

Poi Di Primio ha rivolto Fulvio e Hide il suo personale augurio, ricordando che "ho celebrato tanti matrimoni nel mio Comune: c'erano molti stranieri, ma non mi è mai successo di celebrare un rito nuziale con una sposa giapponese. E' un'esperienza che racconterò quando andrò in Giappone" per una visita istituzionale già programmata.

Lei è un volto noto al pubblico televisivo, non solo nella tv nipponica, ma anche in Italia, dove spesso la si vede ne Le Iene, il fortunato programma d'inchiesta e intrattenimento che va in onda su Italia 1. E' una giornalista sportiva e anche interprete ufficiale di Yuto Nagatomo, difensore dell'Inter. Lui, figlio di un noto professore vastese, svolge la professione forense nella capitale. Foto di rito, il classico bacio tra gli sposi, tanti sorrisi e anche occhi lucidi tra gli invitati. Elegantissimi i testimoni: Iacopo Fulvio, Sabina Mastrangelo, Francesco Piccolotti e Americo Ricciardi.

All'uscita da palazzo di città, il brindisi degli sposini. Applausi per Fulvio, in completo scuro con cravatta argento, e Hide, che per il giorno più bello ha scelto il kimono e un bouquet bianco e rosso.