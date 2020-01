Quattro brani nuovi di zecca per i Might at Night, duo vastese formato da Liliana Aurora Desiati, Label Mou, e Valerio Ebert, Coa. Da ieri sono a disposizione della "rete" sulla piattaforma Soundcloud, che permette di condividere liberamente musica. Ad un anno dal videoclip di Road Trip, occasione in cui li avevamo intervistati su Zona Locale, i Might at Night tornano sulla scena con dei brani davvero molto interessanti. Per loro ora è il momento di trovare un'etichetta discografica che possa valorizzare il loro talento e la qualità della loro musica.

Big Shadow, Joy e Prayer sono i titoli delle nuove canzoni scritte da Liliana e Valerio. Si possono ascoltare, insieme a quelli precedenti, sulla loro pagina Soundcloud (clicca qui).