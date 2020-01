Ancora una decima posizione in griglia di partenza per Andrea Iannone. Il motomondiale è sbarcato in Australia, per la terz'ultima gara della stagione sul tracciato di Phillip Island. Iannone, in sella alla Ducati dell'Energy Pramac Racing, ha dovuto affrontare tutte le fasi previste dal regolamento delle qualifiche. Dopo essersi attestato in 12ª posizione nella FP4, è dovuto transitare per la fase dei "ripescaggi", la Q1, dove è riuscito a guadagnare uno dei due pass per la fase finale, la Q2, alle spalle del pilota Ducati ufficiale Andrea Dovizioso.

Poi, nella decisiva sessione, ha fatto segnare un miglior tempo di 1'29.756, classificandosi decimo proprio alle spalle dei due piloti Ducati Hayden e Dovizioso. La pole position è andata a Jorge Lorenzo, in 1'27.899, seguito da Marc Marquez e Valentino Rossi. Anche domani, sul tracciato australiano, sarà probabilmente lotta tra spagnoli, con Pedrosa, quinto, pronto a rimontare. Marquez è a caccia del titolo mondiale ma c'è da star certi che i suoi connazionali e un Rossi che sta affrontando l'ultima fase di stagione in netta crescita, non gli lasceranno strada tanto facilmente.

Per Iannone sarà la solita gara di sofferenza, cercando di mettere le sue ruote davanti a quelle dei colleghi-rivali della Ducati, in vista di quanto accadrà durante i mesi invernali per puntare ad un 2014 che dovrà essere per forza di cose nettamente migliore di questa annata maledetta.