Scade il 4 novembre il termine ultimo per la presentazione delle domande utili per la selezione di venti volontari da avviare al servizio civile per il 2013 nei due progetti approvati dalla Regione Abruzzo (“Colori volontari” e “Dis-abil-mente”).

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, i progetti utilmente collocati nelle graduatorie, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dalla Fondazione, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, unitamente alla domanda di ammissione, sono reperibili sul sito web della Fondazione.

Fabiano: “È stata un’esperienza che mi ha permesso di apprezzare le cose più semplici, perché rese speciali dal rapporto instaurato con i ragazzi”.

Luana: “Dodici mesi di crescita, riscoperta dei valori e semplicità”.

Stefania: “Ho fatto domanda per il servizio civile con la consapevolezza che sarebbe stata un’esperienza unica e adesso posso confermarlo! I ragazzi mi hanno trasmesso delle emozioni fortissime… Non smetti mai di sorridere e nello stesso tempo impari come è bello stare insieme e vivere con poco…”.

Lorella: “L’esperienza più bella della mia vita!”.

Serena: “Ho dato tanto ai ragazzi che ho incontrato, ma ho anche ricevuto tanto, in particolare la gioia di vivere….. Sarà difficile dimenticarvi!”.