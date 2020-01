"Affidare un'opera così imponente a un privato per la irrisoria cifra di mille, dicasi mille, euro al mese per trent'anni e, non soddisfatto, prolungarlo fino a quarantacinque, è clamorosamente inopportuno". Continua il botta e risposta tra l'opposizione e l'amministrazione comunale di Vasto sul parcheggio multipiano di via Foscolo.

Nell'acceso dibattito si inserisce il consigliere comunale Davide D'Alessandro: "La replica di Lapenna sui lavori della Commissione di Vigilanza è fuori luogo. Non mi pare - afferma - che la minoranza abbia visto il marcio, come egli denuncia, o meglio non ancora. Ha visto però, e continua a vedere, tante ombre e sulle ombre è sempre indispensabile fare luce. Quando il Sindaco sostiene che la gestione del parcheggio “è apprezzata da tutti per i bassi costi all'utente e invidiata da altri Comuni non solo della Regione Abruzzo” esprime un’opinione del tutto personale a difesa, com’è ovvio, del proprio operato, vendendo ciò che non può dimostrare. Quando aggiunge che dovremmo tener conto della positività della gestione, non chiarisce positiva per chi. In questi anni ho già spiegato tante volte al sindaco che persino gli atti regolari e legittimi possono essere inopportuni. Affidare un’opera così imponente a un privato per la irrisoria cifra di mille, dicasi mille, euro al mese per trent’anni e, non soddisfatto, prolungarlo fino a quarantacinque, è clamorosamente inopportuno".