Con la Winter Cup prende il via la stagione agonistica della Promo Tennis di Vasto. La squadra guidata dal maestro Giuseppe D'Alessandro si sta preparando per affrontare il campionato a squadre regionale di serie C conquistato lo scorso anno e questa prima competizione rappresenta un buon test.

Anche la Winter Cup è un torneo a squadre, con la forumule di 2 singolari e un doppio. Il debutto degli atleti vastesi sarà domenica 20 ottobre, presso i campi del quartiere San Paolo, contro l'A.T. Avezzano.



A difendere i colori vastesi saranno i migliori giocatori locali:

Troiano Nicola (classifica 3.5)

Santicchia Stefano (classifica 4.1)

Checchia Giuseppe (classifica 4.1)

Ruzzi Silvio (classifica 4.2)

Troiano Antonio (classifica 4.3)

Iannetti Alessandro (classifica 4.4)

Capitano della Squadra: Maestro Nazionale - D’Alessandro Giuseppe

Nello stesso pomeriggio i ‘senior’ della PromoTennis saranno impegnati a Lanciano nel Campionato a squadre “Senior Cup” contro il C.T. Lanciano.

A difendere i colori vastesi saranno:

Pietropaolo Gianfranco (classifica 4.3)

Ferretti Mosè (classifica 4.3)

D’Isernia Agostino (classifica 4.3)

Parente Francesco (n.c)

Ruzzi Nicola (classifica 4.5)

Malavolta Roberto (n.c)



Capitano della Squadra: Maestro Nazionale - D’Alessandro Giuseppe