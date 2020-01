Casa albergo Iris, il Comune:

"In sede di istruttoria, è emerso che la pratica non poteva avere esito positivo, stante la sentenza del Tar, che ha annullato il provvedimento inerente la costruzione del fabbricato e le variazioni successive. E così il responsabile del procedimento, nel pieno rispetto della procedura e dei termini di legge, ha comunicato alle signore Moretta e D'Angelo il parere contrario". Così Luigi Masciulli, assessore all'Urbanistica del Comune di Vasto, replica a Michela Moretta e Teresa D'Angelo, che nei giorni scorsi avevano raccontato a ZonaLocale.it le loro disavventure: una casa albergo per anziani pronta per l'apertura in via Silone, ma bloccata all'ultimo momento, con il conseguente rischio di perdere l'investimento effettuato.

"Le signore - afferma Masciulli - non hanno ottenuto alcuna autorizzazione. La ditta Casa albergo Iris ha presentato, per via telematica, in data 31 luglio 2013, al Suap, sportello unico per le attività produttive, una Scia (segnalazione certificata di inizio attività.

L'istituto della Scia prevede sostanzialmente che l'interessato, dopo aver presentato alla pubblica amministrazione un'apposita segnalazione (corredata dalle eventuali attestazioni ed asseverazioni ad opera di tecnici di parte abilitati), possa iniziare immediatamente l'attività oggetto della segnalazione stessa senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine; la pubblica amministrazione potrà intervenire, ove riscontri irregolarità, bloccando l'attività ma, decorsi 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, tale possibilità di intervento è estremamente limitata, se non sostanzialmente preclusa.

Questo - dichiara l'assessore all'Urbanistica - è esattamente avvenuto nel caso delle signore Moretta e D'Angelo, le quali hanno presentato la Scia ed hanno immediatamente iniziato i lavori. Peraltro, le signore hanno, in data 13 settembre 2013, sostituito interamente la documentazione tecnica di progetto, sulla base del parere della Asl.

Il documento che le signore hanno scambiato per una autorizzazione del Suap altro non è che la ricevuta di avvenuta presentaziuone delle Scia. Mai nessuna autorizzazione è intervenuta, dovendo la pratica essere successivamente istruita.

Ed infatti, in sede di istruttoria, è emerso che la pratica non poteva avere esito positivo, stante la sentenza del Tar numero 183 del 2011 (esecutiva, seppur non definitiva, essendo pendente un appello avanti al Consiglio di Stato) che ha annullato il provvedimento conclusivo Suap inerente la costruzione del fabbricato e le varianti successive.

E così il responsabile del procedimento, nel pieno rispetto della procedura e dei termini di legge, ha comunicato alle signore Moretta e D'Angelo il parere contrario. Ora, non può sottacersi il dispiacere per il fatto che le signore (che meritano il massimo rispetto) di fronte ad una situazione così cristallina, abbiano inopinatamente deciso di delegittimare l'operato dell'Ufficio urbanistica.

Anzi, l'Ufficio, nel rispetto del principio di reciproca collaborazione e di una amministrazione al servizio del cittadino, ha caldeggiato un incontro con le signore e con il loro tecnico al fine di verificare tutte le possibili soluzioni del caso. Incontro tenutosi martedì 15 ottobre, nel corso del quale le signore ed il loro tecnico non hanno potuto fare a meno di riconoscere le ovvie ed inconfutabili ragioni dell'amministrazione. Ad oggi, si stanno vagliando congiuntamente tutte le possibili soluzioni".