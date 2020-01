Un primo traguardo la BCC Vasto Basket lo raggiungerà domenica prossima. Sarà l'ultima partita da disputare sul parquet del PalaElettra di Pescara poi, dopo le trasferte di Montegranaro e Latina, i biancorossi potranno finalmente scendere in campo tra le mura amiche del PalaBCC.

La terza giornata del campionato di Divisione Nazionale B vede la sfida tra la squadra di coach Di Salvatore e l'Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio. Cammino speculare quello delle due formazioni nell'avvio di stagione: vittoria all'esordio e sconfitta nella scorsa giornata.

Per Ierbs e compagni si dovrà ripartire da quanto fatto di buono nelle prime due giornate, nonostante la sconfitta rimediata nel supplementare contro Pescara. I biancorossi, rispetto alle ultime stagioni con Di Salvatore in panchina, hanno apportato qualche modifica al sistema di gioco, con un pressing a tutto campo come arma in più da sfruttare contro avversari ostici.

La crescita della squadra è costante, con i nuovi arrivati che ormai si sono integrati al meglio negli schemi della squadra. Ora c'è solo da ingranare la giusta marcia per poter andare avanti senza intoppi. L'avvio della stagione ha rivelato come l'equilibrio del girone C sia assoluto.

BCC Vasto Basket ed Ecoelpidiense sono due neopromosse che puntano al raggiungimento di una salvezza tranquilla. Conquistare punti contro una diretta concorrente diventa quindi ancora più prezioso. I biancorossi saranno seguiti da un buon pubblico, così come accaduto nella prima giornata (e anche nella seconda). Domenica pomeriggio partiranno bus e auto private per portare i tifosi a Pescara, dove la palla a due è fissata per le 17.30.