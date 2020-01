Sono ancora una volta i soldi falsi a destare preoccupazione tra i commercianti vastesi. L'allarme scatta per la terza volta nel giro di qualche mese, al termine di una stagione estiva in cui gli esercenti si sono visti rifilare banconote e monete taroccate. "E' successo soprattutto ad agosto, specie di sera. Nelle sere in cui ci sono diversi clienti da servire, non puoi controllare tutti soldi che ricevi e, così, c'è sempre qualcuno che ti frega", racconta M.D., commerciante vastese. "D'estate, è un fenomeno che ripete ormai da anni. Il problema è che anche nelle ultime settimane continuano a circolare tante monete e banconote contraffatte".

Il problema riguarda soprattutto i tagli da 20 euro e i 5 euro di nuova emissione, ma anche i pezzi da uno e due euro. Di recente, parlando a ZonaLocale, un esercente aveva raccontato di aver individuato quattro tipi diversi di patacche.

La notizia del 3 ottobre - Terminata l'estate, i commercianti fanno i conti non solo di quanto guadagnato, ma anche di monete e banconote false rifilate a volte da ignari clienti, in altri casi da falsari in trasferta a Vasto. E non è la prima volta che accade: cinque anni fa la polizia ne arrestò uno che, in questo modo, si stava pagando la vacanza sulla riviera.

Quattro casi diversi di monete contraffatte da uno e due euro. Li ha individuati un commerciante del centro storico, M.B. "A volte - racconta - non te ne accorgi perché nel locale ci sono diversi clienti e di certo non puoi metterti a controllare le monete una a una".

1) "Ad esempio, ti possono rifilare un euro con la corona esterna totalmente liscia, priva di bordo rialzato e di zigrinatura".

2) Oppure "si nota che c'è spazio tra la parte interna argentata e quella esterna dorata, il bordo rialzato è più grande e la sagoma in rilievo che raffigura l'Europa è fatta male".

3) Terzo caso: la parte interna argentata non è completamente al centro della moneta, che ha evidenti difetti anche sul bordo rialzato.

4) Metalli diversi: due euro ossidate e, dunque, più scure di quelle autentiche.