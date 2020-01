Buona la quinta potremmo dire, visto che ad un mese circa dal primo, ed unico punto conquistato, i biancorossi riescono a scrollarsi di dosso il blocco psicologico e conquistano così la prima vittoria in campionato sul malcapitato Tre Borgate in una gara che sarebbe potuta finire con un punteggio tennistico per le molte occasioni avute dai vastesi.

Sabato scorso contro il Margherita i biancorossi hanno perso 2-1 dopo esser passati in vantaggio con una rete del solito Russo e aver schiacciato gli avversari nella propria area di rigore per almeno venti minuti. Nell'occasione i ragazzi di mister Bozzelli (per l’occasione sostituito da Stefano La Verghetta vista l’indisponibilità del tecnico) erano rimasti in dieci per l’espulsione di Maccione. Da segnalare anche il grave infortunio accorso al capitano Mariotti che nel tentativo di recuperare una palla in scivolata è rimasto vittima di una frattura al gomito che lo ha costretto ad uscire dal campo con l’ambulanza. Bloccato con il gesso a lui segnali di stima e invito alla pronta guarigione, da tutti i compagni.

Mercoledì sera i ragazzi prima della gara nello spogliatoio sono stati tenuti a rapporto dal tecnico Bozzelli e dal dirigente Mileno per ricaricare e rinvigorire un gruppo che aveva bisogno solo di una scossa per riaccendersi e tornare alla vittoria.

Viste le numerose assenze tra infortuni e squalifiche, il tecnico passa al 4-3-3 con S.Giardino tra i pali, protetto dal duo S.La Verghetta e Santilli centrali con F.Mariotti e Pedace terzini, mentre a centrocampo è Crisanti a posizionarsi come playmaker davanti alla difesa, con De Gregorio e Mazza ad agire al suo fianco, in attacco invece c’è Russo, capitano per l’occasione, centrale nel tridente con Ricci e Chicharro.

Partono subito forte i biancorossi (oggi in divisa stile Francia con maglia blu, calzoncini bianchi e calzettoni rossi) e al secondo minuto Crisanti verticalizza per Russo che prova un pallonetto al volo, che purtroppo si spegne al di là della rete. Passano pochi minuti e su azione da calcio d’angolo ci provano in successione prima Ricci e poi Mazza ma il portiere è attento a non farsi superare, così come al 29’ quando riesce ad intercettare una punizione insidiosa dello specialista Pedace.

Si passa alla seconda frazione dove De Gregorio deve lasciare il campo e viene sostituito da Panerai (decisivo a chiudere il match), ma al quinto è ancora l’asse Crisanti-Russo ad esser pericolosa con quest’ultimo che calcia a botta sicura ma trova sulla sua strada un grandissimo intervento del portiere ospite.

Entrano anche Masina e Mileno per Mazza e Chicharro, dimostrandosi fondamentali nel cambiare la gara. Al quindicesimo Crisanti imbecca Panerai che di prima lancia Masina sulla destra che è bravissimo a saltare il suo avversario con una progressione incredibile e si guadagna un fallo dal limite, sul quale arrivano Crisanti e Russo con quest’ultimo che calcia e segna con una parabola imprendibile.

Al 25' è ancora Masina a seminare il panico sulla destra e a prendere un altro fallo che porta Crisanti ad imbeccare Russo che però calcia alto di sinistro a causa del rientro difensivo del centrale avversario. La gara sembra scivolare tranquilla verso la fine, ma al 32' Ricci, nel suo nuovo ruolo di mezzala destra, lancia in profondità su Russo e Mileno che essendo in fuorigioco si fermano disinteressandosi della sfera e permettono a Panerai di infilarsi tra le maglie avversarie prima di dribblare il centrale ospite ed infilare con un gran tiro la rete del definitivo 2-0 per i biancorossi.

Al 42' ci sarebbe tempo anche per la terza rete con Mileno che lancia Russo verso la porta avversaria ma la punta dopo aver saltato il portiere tira a botta sicura, ma l’intervento prodigioso di un difensore gli nega la doppietta che avrebbe meritato, anche se a centro area forse era meglio posizionato Masina che avrebbe meritato la rete per la stupenda prova offerta.

Il Boca Punta Penna sale a 4 punti in cinque gare e sabato sarà di scena a Pian di Macina dove lo scorso anno ci fu una debacle incredibile. Il mese che sta per arrivare sarà fondamentale per capire le reali possibilità della squadra, anche se accantonando la sfortuna, questi ragazzi meriterebbero senza dubbio un campionato di vertice con all’orizzonte il Dall’Ara per le finali di giugno.



ASD BOCA PUNTA PENNA – Tre Borgate: 2-0 (55’ Russo, 73’ Panerai)

ASD Boca Punta Penna (4-3-3): 12 Giardino; 2 F.Mariotti, 4 Santilli, 13 S.La Verghetta, 5 Pedace; 6 De Gregorio, 3 Crisanti, 11 Mazza; 9 Chicharro, 10 (C) Russo, 7 Ricci. A disposizione: 8 Panerai, 14 Masina, 15 Mileno. Allenatore Bozzelli. Dirigente: G.Mariotti

Ufficio stampa Asd Boca Punta Penna