Gli alunni delle classi quarte del Comprensivo 2 Vasto "L.Martella" hanno incontrato mercoledì pomeriggio lo scrittore Giuseppe Bordi, esperto di lettura creativa e autore di innumerevoli romanzi per bambini. Un'iniziativa volta a sensibilizzare e ad avvicinare gli alunni alla lettura.



Durante l'incontro lo scrittore ha presentato alcuni dei suoi romanzi proponendo un divertente monologo teatrale. I bambini hanno fatto tante domande, tanti commenti e alla fine l'hanno "assalito" per gli autografi.

Un momento unico, anche per gli insegnanti presenti, incontrare una persona come lui che con grande semplicità ha saputo intrattenere tutti per più di due ore.

Andrea Marino