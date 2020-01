Il Coordinamento della Fo&Pa comunica che dopo la pausa estiva riapre i battenti la scuola di formazione Politica FO&PA (Formazione e Partecipazione). La scuola che negli ultimi due anni, tramite cicli di conferenze di formazione politica su diverse tematiche, ha alimentato positivamente il dibattito politico cittadino ed extra locale, in chiave conoscitiva e formativa, a breve darà il via al terzo ciclo di conferenze.

"Negli anni passati abbiamo invitato relatori di alto calibro, quale l’allora ministro della gioventù, Giorgia Meloni, il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, onorevoli, assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, oltre che esperti di varie tematiche socio-culturali, che si sono occupati di temi di particolare interesse - esordiscono i coordinatori della scuola.

Anche quest’anno sulla scorta della maturità acquisita gli anni precedenti, ambiremmo a misurarci con temi di elevato spessore. Solamente la formazione e la conoscenza delle varie tematiche politico-amministrative possono costituire la base per un giovane e meno giovane che si candida a voler far parte nuova classe dirigente del Paese.

Per fare una buona politica basata, seppur in modo critico, sulla costruzione e non sulla critica distruttiva e pretestuosa – concludono i componenti del coordinamento, è necessario formarsi e apprendere. A breve verranno presentati i primi appuntamenti in calendario.