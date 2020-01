Coi dipendenti senza stipendio, si fa sempre più pesante la situazione al Consorzio di bonifica Sud di Vasto. Le indiscrezioni che trapelano dalla sede di località Sant'Antonio Abate descrivono un clima da resa dei conti nell'ultima riunione, tenutasi due giorni fa, del consiglio d'amministrazione dell'ente che ha competenza su un ampio territorio compreso tra l'Area frentana e il Vastese.

Dopo alcune questioni preliminari, il neo consigliere Marco Del Bonifro (Idv) ha abbandonato l'aula. "L'ho fatto perché la documentazione relativa al bilancio consuntivo 2012 mi era stata consegnata solo il giorno prima e, di certo, per me che non sono un esperto in materie economiche era difficile esaminare tutto l'incartamento in una nottata", dice l'ingegnere, bersaglio nei giorni scorsi delle critiche del suo ex collega di partito, Corrado Sabatini: il consigliere comunale del Psi ha parlato, infatti, di "Idv pronta a sedersi attorno al tavolo della lottizzazione delle poltrone. Del Bonifro non era tra coloro che invocavano la trasparenza e il disinteresse personale nell'attività politica?".

Il bilancio - Nelle passate settimane il presidente del collegio dei revisori dei conti, Raffaele Felice, aveva pubblicamente parlato di un debito da 22 milioni e mezzo di euro, mentre il presidente del consorzio, Fabrizio Marchetti, aveva dichiarato che il passivo ammonterebbe a 7 milioni. Nel balletto di cifre si erano poi inseriti i componenti del vecchio cda. Secondo l'ex presidente, Giuseppe Torricella, i conti in rosso ammonterebbero "a non più di 14 milioni di euro". Cifre, in ogni caso, elevate per un ente pubblico. Per questo, anche la Regione vuole vederci chiaro.

Nel suo intervento, infatti, Felice ha raccontato di essere stato ascoltato per due ore dalla Commissione di controllo del Consiglio regionale, cui ha depositato un faldone di documenti. Il presidente del collegio dei revisori, che ha ribadito le sue dure critiche alla gestione Marchetti, avrebbe anche consegnato un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

Dopo l'approvazione del bilancio 2012, il consiglio d'amministrazione del Consorzio di bonifica ha rimosso Felice dall'incarico.

E' solo un'altra puntata di una telenovela che si preannuncia molto lunga.