BCC San Gabriele Volley . La formazione allenata da Ettore Marcovecchio insieme a Maria Luisa Checchia esordirà domenica 20 ottobre alle 18 presso il palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele ricevendo la visita dell'Antoniana Pescara. Il roster vastese resta lo stesso della passata stagione, con un paio di ragazze dell'under 14 che andranno a dare manforte in prima squadra. "Il nostro obiettivo è quello di migliorarci rispetto all'anno scorso - spiega Ettore Marcovecchio - centrando la salvezza senza passare dai play out e poi magari provando ad entrare in zona playoff. Non sarà semplice perchè quest'anno solo tre squadre dei due gironi abruzzesi avranno l'accesso alla seconda fase". Riparte il campionato di serie C della. La formazione allenata dainsieme aesordirà domenica 20 ottobre alle 18 presso il palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele ricevendo la visita dell'Antoniana Pescara. Il roster vastese resta lo stesso della passata stagione, con un paio di ragazze dell'under 14 che andranno a dare manforte in prima squadra. "Il nostro obiettivo è quello di migliorarci rispetto all'anno scorso - spiega Ettore Marcovecchio - centrando la salvezza senza passare dai play out e poi magari provando ad entrare in zona playoff. Non sarà semplice perchè quest'anno solo tre squadre dei due gironi abruzzesi avranno l'accesso alla seconda fase".

Nel girone delle vastesi sono state inserite Antoniana Pescara, Pallavolo Teatina, Pescara 3, Sambuceto, Francavilla, Volley Ball Lanciano, Orsogna, Campobasso. Favorite per la promozione sono senza dubbio il Pescara 3 (che ha sconfitto la BCC San Gabriele in finale di Coppa), Giulianova e Castelnuovo Vomano, queste ultime inserite nel girone B.



Tornando alla BCC San Gabriele, la squadra del presidente Ciaffi non potrà contare sull'apporto di Cristina Fiore e Giada Innocenti, che hanno svolto la preparazione e disputato anche la Coppa Abruzzo ma, per diversi motivi ed impegni, non hanno potuto dare la

disponibilità a giocare nel campionato di serie C.

Caterina De Marinis , che taglia il traguardo dei 30 campionati giocati da quando ha iniziato l'attività agonistica. A lei il compito di guidare le giovanissime compagne, molte delle quali sue allieve nel settore giovanile. Al termine della scorsa stagione era forte l'intenzione di appendere le scarpette al chiodo per dedicarsi esclusivamente all'attività di allenatrice. Ma, dopo averla rivista in campo nelle sfide di Coppa Abruzzo, viene difficile che Marcovecchio possa rinunciare ad una giocatrice della sua classe che darà certamente filo da torcere alle avversarie, rappresentando un faro in campo per le sue giovanissime compagne. Ci sarà invece, che taglia il traguardo deida quando ha iniziato l'attività agonistica. A lei il compito di guidare le giovanissime compagne, molte delle quali sue allieve nel settore giovanile. Al termine della scorsa stagione era forte l'intenzione di appendere le scarpette al chiodo per dedicarsi esclusivamente all'attività di allenatrice. Ma, dopo averla rivista in campo nelle sfide di Coppa Abruzzo, viene difficile che Marcovecchio possa rinunciare ad una giocatrice della sua classe che darà certamente filo da torcere alle avversarie, rappresentando un faro in campo per le sue giovanissime compagne.

"Vogliamo continuare il progetto di crescita iniziato lo scorso anno - conclude Marcovecchio - per puntare decisamente a tutte le finali giovanili, under 14, under 16 e under 18, portando avanti lo spirito della società che da sempre è quello di far crescere le giovani del vivaio".