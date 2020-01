Da un genitore della scuola di via Stirling a Vasto, riceviamo e pubblichiamo.

"Sono una mamma di un bambino di seconda elementare che va a scuola alla Stirling a Vasto. Da qualche giorno ormai ci sono seri problemi nell'accompagnare i nostri figli a scuola. La questione ormai va avanti da circa 9 giorni e non sembrano esserci novità.

La strada in fondo alla discesa del parcheggio è stata chiusa con tanto di divisori in ferro con le catene, l'altro accesso è stato chiuso con tanto di rete, ora l'unico accesso rimasto è l'entrata che passa in mezzo ai palazzi prima del semaforo per via Cardone.

Il problema è che i residenti di quei palazzi non vogliono che si passi lì e hanno montato tanto di cartelli attaccati alle ringhiere all'ingresso dove c'è scritto che c'è il divieto di accesso o ingresso non autorizzato. Alcuni condomini si limitano a fartelo notare, altri invece sono un po' più decisi e lo fanno presente non proprio con educazione.

Mi domando se a breve dovremo avere le ali per portare i nostri figli a scuola. I condomini dicono che quel passaggio è una strada privata, ma dà accesso a talmente tanti palazzi che non so se sia vero e in ogni caso se una scuola così grande resta senza piazzale per parcheggiare in inverno come faremo?".





