In occasione della presenza a Vasto dell'urna con le reliquie di Don Bosco, l'Oratorio Salesiano ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati ai ragazzi e ai giovani, per dare risalto a questo importante appuntamento con il Padre e Maestro della Gioventù. Per i ragazzi delle scuole medie di Vasto è stato indetto un concorso fotografico.

I partecipanti dovranno scattare una foto che abbia come tema "La gioia, la vera gioia!!!" ed inviarla, con una breve spiegazione e i dati personali (nome, classe e istituto scolastico frequentato e numero di telefono) all'indirizzo donboscovasto@gmail.com entro venerdì 25 ottobre.

Una giuria composta da animatori dell'Oratorio premierà:

- la foto più corrispondente al tema

- la foto più elaborata

- la foto più vivace

Ai concorrenti verranno comunicate via mail le modalità per il ritiro del premio. Per maggiori informazioni consultare il sito dell'opera salesiana o la pagina facebook dell'Oratorio. In alternativa è possibile chiedere agli animatori presso l'Oratorio, in via San Domenico Savio, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.