E' uno dei tre chef più bravi della Giamaica. Silverio Marrone, 34enne cuoco vastese, ormai da 6 anni vive e lavora nel Paese del raggae e di Bob Marley. La sua passione e la sua bravura lo hanno portato a ottenere risultati importanti, come la medaglia di bronzo recentemente conquistata al Taste of Jamaica, competizione nazionale che ogni anno vede in gara i migliori chef, pasticceri, barmen della nazione. "Ci sono competizioni di diverse discipline - racconta a ZonaLocale - , come la migliore lavorazione del manzo, del maiale, del pesce, le torte per i matrimoni. Inoltre ci sono competizioni anche a livello di team e di università giamaicane".

Praticamente tutto ciò che riguarda il food & beverage viene messo in competizione nel Taste of Jamaica, compreso il cocktail fatto con la celebre birra giamaicana Red Stripe.

Se nella scorsa edizione Marrone aveva già conquistato una medaglia di bronzo partecipando nella team competition di pasticceria, nel 2013 ha ottenuto una brillante affermazione personale. Selezionato da un gruppo di 13 semifinalisti nella categoria "cuoco dell'anno", ha conquistato l'accesso alla finale a 5, conquistando poi la medaglia di bronzo individuale.

Una bella soddisfazione che attesta le sue grandi capacità, ben note a chi quotidianamente, a migliaia di chilometri di distanza dalla sua terra d'origine, può deliziarsi con le sue pietanze. Tanti complimenti, da parte dei suoi colleghi giamaicani e degli amici italiani che, vedendo le foto della premiazione, pensano già al prossimo anno, augurando a Silverio Marrone la conquista della vittoria grazie alla sua arte culinaria.