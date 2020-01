Oggi in tutti gli stabilimenti del mondo del gruppo Nippon Sheet Glass si celebra il Safety Day, giornata da tre anni dedicata alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni. Nello stabilimento Pilkington di San Salvo l'iniziativa è stata estesa a tutta la settimana in corso. Dopo l'incontro di ieri con l'avvocato Renzo Fantini, estensore del Testo Unico sulla Sicurezza, ieri mattina è stata la volta di Enrico Susi, direttore regionale dell'Inail, che ha tenuto un incontro con i dipendenti. Poi spazio ai lavoratori, con la presentazione dei progetti di innovazione realizzati nei diversi reparti seguendo il concetto, tanto caro ai giapponesi, del Kaizen, migliorare cambiando.

Attraversando lo stabilimento di Piana Sant'Angelo si possono notare tanti segnali di questo Safety Day 2013. All'ingresso e in altri punti sono presenti i raccoglitori per i questionari del Progetto Cuore, campagna di prevenzione lanciata dall'azienda in unione a quella per la riduzione del fumo. Da una delle aziende fornitrici della Pilkington è stato donato anche un defibrillatore che sarà un importante presidio di sicurezza sul lavoro.

Entrando nei locali della mensa, oltre ai tanti disegni realizzati dai figli dei dipendensi, che verranno premiati in occasione della festa di Natale, colpisce la riproduzione di un cellulare formato gigante. Al posto dello schermo c'è un televisore su cui scorrono filmati che illustrano i danni dell'eccessivo e cattivo utilizzo dei telefonini. Sull'altra parete il richiamo al "Progetto Acqua", che mira alla riduzione del consumo di bottigliette in plastica con l'installazione di distributori di acqua in tutto lo stabilimento. E poi corsi di guida sicura, esercitazioni antincendio e prove di evacuazione, che continueranno fino al termine della settimana.

In questa giornata tutti i lavoratori sono chiamati a compiere uno sforzo per compiere un'azione concreta per la propria sicurezza.