Sul cattivo stato del laghetto nella Villa dinamica Falcone e Borsellino, al quartiere San Paolo, in più occasioni sono sorte le proteste dei cittadini. Ora anche Google Maps ne segnala le condizioni pessime. Sull'applicazione più celebre per cercare mappe in rete il triangolo azzurro che identifica il laghetto nel parco da qualche giorno riporta questa dicitura: "Stagno tenuto malissimo dal Comune di Vasto".

Sulle prime viene da preoccuparsi, pensando che Google, la cui auto per le rilevazioni è passata da queste parti non molti mesi fa, possa aver inserito una dicitura del genere. Ma il sistema di aggiornamento delle mappe conta anche sulla collaborazione degli utenti registrati, che possono così inserire luoghi di interesse a beneficio di tutti i fruitori. E così qualche cittadino, stufo di vedere quel luogo in cattive condizioni, ha pensato di inserire nel sistema questa dicitura, che è stata poi approvata dal team di Google, come da procedura.

Ora, chi si troverà a navigare in Google Maps, cercando qualche strada del quartiere San Paolo, o qualche punto di interesse, visto che in quella zona ci sono una farmacia, una chiesa, diversi impianti sportivi, poco lontano le scuole, non potrà fare a meno di notare la curiosa indicazione. Chissà che non sia uno stimolo per un'azione di pulizia del laghetto.