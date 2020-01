Continua senza sosta l'attività del comitato promotore della costituenda Banca di Vasto Credito Cooperativo. Come ha già spiegato il presidente del Comitato, avvocato Giorgio Del Borrello, è necessario andare avanti nella raccolta di sottoscrizioni per raggiungere la nuova soglia imposta dalla Banca d'Italia e raggiungere quota 5 milioni di euro di capitale per poter dare il via ufficialmente al nuovo istituto di credito.

Tra le iniziative portate avanti molto importante sarà l'incontro che si svolgerà a Vasto, presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, sabato 26 ottobre 2013 alle 9:30, sul tema "La Banca di Credito Cooperativo: volano per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali".

Tanti gli interventi di illustri relatori, moderati dall'avvocato Vincenzo Bassi. Ad aprire l'appuntamento saranno i saluti di Giorgio Del Borrello, presidente del comitato di adesione, del sindaco Luciano Lapenna, e del presidente della BCC Valle del Trigno, Nicola Valentini.

Poi sarà la volta di Alfredo Savini, presidente della federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Abruzzo e Molise, Michele Samuele Borgia, dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara, Pierfilippo Verzaro, responsabile legale di Federcasse Roma, Giuseppe Mauro, ordinario di Politica Economica presso la facoltà di Economia dell'Università D'Annunzio, Antonio Cuculo, vicepresidente del comitato di adesione.

Un appuntamento da seguire attentamente, per valorizzare il lavoro svolto in questi anni per avere una banca del territorio che possa rappresentare una base di sviluppo per la crescita economica di Vasto e dintorni. Il convegno è accreditato ai fini della formazione personale continua per Avvocati e Dottori e Ragioneri Commercialisti.

