L’ingegnere Nicola Centofanti di San Salvo è stato eletto presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti per il quadriennio 2013/2017, si è insediato lo scorso 10 settembre.

A lui spetterà il compito di affrontare un periodo cruciale per le professioni tecniche. Le nuove norme sulla formazione obbligatorie, la riforma delle professioni, le novità legislative su urbanistica ed edilizia obbligheranno ad un impegno maggiore.

Centofanti è stato in precedenza tesoriere e vicepresidente dell’Ordine. “Questa è una carica importante e di grande responsabilità - dice il nuovo presidente - quando me lo hanno proposto pensavo di non essere abbastanza pronto per gli impegni che essa richiede. Poi l’entusiasmo dei consiglieri mi ha convinto ad accettare, li ringrazio. Sono onorato, spero di fare bene, ci sarà tanto da fare”.

Nella provincia di Chieti ci sono 1.700 ingegneri, circa 400 di questi sono liberi professionisti, altri insegnano o sono dipendenti ma sono comunque iscritti all’albo. Sono previste a San Salvo manifestazioni dell’ordine in futuro perchè si rispetta da sempre la territorialità.

“San Salvo e Vasto sono un'isola felice - dichiara Centofanti - , oltre il 25% dell’attività edilizia della Provincia di Chieti è concentrato qui. Più del 25% delle compravendite immobiliari avviene in queste due città, questo conferma la grande vitalità che abbiamo nella nostra zona”.



La composizione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti è la seguente.

Presidente: Nicola Centofanti, Vicepresidente: Elba Iezzi, Segretario: Giuseppe Totaro, Tesoriere: Attilio Petrongolo. I consiglieri: Marco Castiglione, Angiolino Colasante, Antonino Di Carlantonio, Luca D’Orsogna Bucci, Antonello Fanti, Fabrizio Gattella, Pierfranco Imbastaro, Giovanni Masciarelli, Paolo Rinaldi, Costantino Tascone, Danilo Tieri.