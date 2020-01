L'Amministrazione Comunale di Pollutri comunica che la quarta edizione di Prosit! Polu Uthar, Memorie e Sapori Contadini si terrà sabato 23 novembre 2013.



Il percorso si snoderà per le vie del centro storico del paese a partire dalle 18. Anche quest'anno ad attendere i visitatori ci saranno gli stand di associazioni e cantine che insieme a produttori locali daranno vita ad un'allegra serata a base di piatti della tradizione culinaria locale accompagnati da ottimi vini e musica popolare.



La macchina organizzativa è già all'opera e nei prossimi giorni verrà convocata la prima riunione degli organizzatori dell'evento.

Visto il grande successo dell'anno scorso, l'obiettivo sarà quello di prepararsi al meglio per accogliere i visitatori che, anche quest'anno, si prevedono in aumento.



Quest’anno,inoltre, la manifestazione avrà anche un risvolto benefico: oltre alla promozione enogastronomica e culturale l’Amministrazione comunale proporrà ai partecipanti di contribuire all'acquisto di un defibrillatore da dare in dotazione alla locale associazione sportiva.