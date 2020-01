Oggi alle 18.30 Vastese e Virtus Cupello si affrontano all'Aragona per il primo turno del secondo triangolare di Coppa Italia di Eccellenza. I biancorossi sono inseriti nel gruppo B, con Virtus Cupello e Avezzano, mentre nel gruppo A ci sono Francavilla, Alba Adriatica e San Nicolò.

Nel turno precedente la Vastese è arrivata davanti a San Salvo e Altinrocca, mentre i rossoblu hanno avuto la meglio su Miglianico e Vasto Marina.

Le altre due gare sono in programma mercoledì 13 novembre alle 14.30 e mercoledì 4 dicembre alle 14.30. Come nel primo triangolare, nella seconda partita contro l'Avezzano, che affronterà la Vastese in casa e il Cupello in trasferta, riposerà la squadra che avrà vinto oggi, in caso di pareggio, quella che gioca fuori, quindi il Cupello. A parità di punti per stabilire chi passa il turno nel girone si tengono in considerazione nell'ordine: la differenza reti, il maggior numero di reti segnate, il risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità previsto il sorteggio.

Dirige la sfida dell'Aragona Romanelli di Lanciano coadivato dagli assistenti De Remigis e Giorgini di Teramo. La Vastese punta a rifarsi dopo la sconfitta interna di domenica in campionato contro il San Salvo, probabile che Lemme dia spazio dall'inizio a chi fino a questo momento ha giocato meno.

La Virtus, degli ex Luongo, Sputore, Alberico, Mainardi e Di Lello, viene dal 2-2 casalingo contro l'Altinrocca, costato la panchina all'allenatore Massimiliano Memmo che lunedì si è dimesso, a dirigere i rossoblu ci sarà il suo vice Loris Carbonelli che andrà avanti almeno fino a domenica prossima nella trasferta di Montesilvano contro l'Acqua&Sapone.

Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso anno, sia nel campionato di Promozione, 2-1 per i cupellesi all'andata e 2-1 per i vastesi al ritorno, sia in Coppa Italia, 0-0 all'andata e 3-1 Vastese al ritorno.

Come sempre su ZonaLocale.it sarà possibile seguire la cronaca live dell'incontro.

Per quanto riguarda la partita della Vastese di domenica ad Avezzano non è stato emanato nessun provvedimento di divieto restrittivo nei confronti della tifoseria ospite. I sostenitori biancorossi stanno organizzando un pullman per la sfida.