E’ stato pubblicato sui siti del Comune di San Salvo (www.comune.sansalvo.it) e del Consorzio Sgs (www.consorziosgs.eu) l’avviso pubblico per accedere all’iniziativa per il sostegno al reddito finalizzata a contrastare la situazione di emergenza sociale che si è creata a causa del perdurare della crisi economica che sta investendo le famiglie.

Sono previste 23 borse lavoro da attivarsi per i mesi di novembre e dicembre prossimi per 80 ore mensili da svolgersi presso il Comune di San Salvo negli uffici amministrativi e nell’ufficio manutenzione.

Possono rispondete all’avviso i soli residenti del Comune di San Salvo che alla data della presentazione della domanda risultino almeno in una delle seguenti condizioni: disoccupati di lunga durata (almeno un anno), disoccupati con minori a carico, disoccupati con risoluzione del rapporto di lavoro, disoccupati con minori con sfratto abitativo esecutivo in atto, disoccupati con invalidità civile.

Le domande devono essere consegnate allo sportello di Segretario sociale (piazza San Vitale) entro e non oltre le ore 12 del 25 ottobre. Il 28 ottobre a partire dalle ore 10 presso il Centro diurno anziani in via Toti ci sarà la selezione dei partecipanti con un colloquio individuale finalizzato all’accertamento delle competenze e attitudini.

I modelli di domanda sono disponibili presso il Segretariato sociale, sportello Informagiovani e i siti del Comune di San Salvo e del Consorzio Sgs.