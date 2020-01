E' stata approvata dal consiglio provinciale di Chieti, con 16 voti favorevoli, uno contrario e due astenuti, la mozione presentata dal vicepresidente del consiglio Giuseppe Forte sul riordino dei consorzi industriali. L'esponente del Pd si era già espresso nei giorni scorsi sull'argomento, tra l'altro innescando una polemica a distanza con il consigliere regionale Antonio Prospero.

La critica di Forte era rivolta al provvedimento di soppressione del Coasiv e degli altri consorzi territoriali per la creazione di un unico soggetto regionale, l'Arap. Forte, in aula, ha chiesto di "fare chiarezza sulla reale situazione del Consorzio Industriale – Coasiv – interessato dal riordino delle funzioni in materia di Aree Produttive operato dalla Regione". Il vicepresidente ha ricordato il consistente patrimonio che il COASIV di Vasto apporterà al nuovo Ente mettendo in risalto il fatto che il suo contributo patrimoniale è stato valutato in 11 milioni e 386 mila euro. "Una cifra che rappresenta il 42,90% del’intero patrimonio dei sei Consorzi Abruzzesi che andranno a costituire l’Arap".

Al momento la sede del nuovo ente è prevista a Pescara ma, secondo quanto ha sostenuto Forte, "il territorio del Vastese non può ancora una volta essere marginalizzato dai centri decisionali. Ho inteso impegnare l’amministrazione Provinciale di Chieti, attraverso il Suo Presidente e la sua giunta, ad attuare ogni azione politica ed istituzionale per avviare un confronto con le imprese del territorio, al fine di agire in maniera costruttiva tesa al miglioramento delle scelte legislative regionali, e a chiedere alla Regione Abruzzo che la sede definitiva dell’Arap sia localizzata nel Comune di Vasto".