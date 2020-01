L'Incoronata Vasto è provvisoriamente in testa, dopo quattro giornate, alla classifica del campionato di Seconda Categoria in vista del recupero tra Fresa e Real Montalfano.

I vastesi escono vittoriosi dal recupero contro il Liscia, gara sospesa per nebbia al 60' sul risultato di 1-1, e si portano a quota 9 punti.

La cronaca della partita a cura dell'Incoronata Calcio Vasto. Al 10' gli ospiti vanno subito in vantaggio con un rigore calciato da Auriemma per atterramento in area di Monteferrante.

I biancorossi non badano al vantaggio e costruiscono un buon gioco che mette spesso in seria difficoltà la squadra locale e hanno in due occasioni la possibilità di raddoppiare, ma sia per la sfortuna che per la leggerezza ciò non avviene e il Liscia ne approfitta nell'unica occasione della gara, quando in dubbia posizione di fuorigioco castiga l'incolpevole e incredula difesa vastese.

Nel secondo tempo esce capitan Trentino per un dolore muscolare ed entra Fioravante che dà una sterzata netta alla partita, scendendo molto spesso sulla fascia, creando tante occasioni di superiorità numerica in attacco e fallendo anche un'occasione calciando a lato da buona posizione.

La partita si infiamma dopo il secondo rigore concesso all'Incoronata per un fallo su Fioravante, sono attimi concitati, tra i padroni di casa vengono espulsi l'allenatore, un giocatore e un uomo della panchina. Auriemma batte e riporta in vantaggio i suoi. Poi la gara riprende e i ragazzi di mister Mucci siglano il 3-1 con Monteferrante.

Parte qui la fase delle altre occasioni mancate, almeno quattro che capitano sui piedi di Bevilacqua, Auriemma e Monteferrante. La partita si conclude sul 3-1 ma il risultato sarebbe potuto essere più ampio a favore di un'Incoronata un po' troppo sprecona in molte occasioni.

Domenica sul campo di Vasto Marina arriva il Paglieta, squadra tutt'altro che facile da affrontare.





Recupero: Valle Del Treste Liscia-Incoronata Calcio Vasto 1-3 (1-1)



Reti Incoronata: 10' Auriemma, 65' Auriemma, 70' Monteferrante



Incoronata: Mariani, Stivaletta, Valentini, Lanzano, Calvano, Bevilacqua, Mastrangioli, Auriemma, Trentino, Monteferrante, Romilio. A disposizione Galante, Cupido, Farina, Gabriele, De Santis, Rapino, Fioravante. Allenatore Francesco Mucci.