Il Vasto Sud riparte da dove si era fermato all’ultima di campionato, vincendo una difficile partita contro l’agguerrito Altino. In panchina siede il nuovo mister Marco Lorenzetti che eredità il prezioso lavoro fatto in diversi anni da Francesco Paolo Acquarola, insieme ad alcuni nuovi innesti frutto della campagna acquisti.

I biancorossi sono schierati con un modulo ad “albero di Natale” 4-3-2-1. Dopo una prima fase di studio con poche occasioni, al 27’ Della Contrada su una magistrale punizione leggermente deviata porta i bianco-rossi in vantaggio. Sul finire del primo tempo dopo un’altra punizione dubbia e con una difesa presa nel sacco è l’Altino che trova il pari.

Mister Lorenzetti si fa sentire negli spogliatoi e comincia a muovere saggiamente tutte le sue pedine fino al 70’, quando D’Ermilio ruba palla e parte in contropiede, apre per Landi che vede un bel taglio di Carlucci e gli serve un assist che mette il centrocampista bianco-rosso a tu per tu con il portiere ospite.

Un pallonetto di alta scuola fissa il risultato sull’ 1-2. Da annoverare anche un palo su punizione sempre di Della Contrada, una traversa di Corvino sempre su punizione, ed un contropiede fallito di poco con Molino. Mister Lorenzetti serra i suoi passando ad 5-4-1 ed il Vasto Sud non soffre più di tanto fino al triplice fischio finale.

Domenica i biancorossi saranno attesi da una partita molto difficile col in forte Atessa. Appuntamento con il divertimento alle ore 10.30 presso il Campo dell'Incoronata di Vasto.

Tabellino

Altino - Vasto Sud 1-2

Reti: 27’ Della Contrada, 70’ Carlucci

Vasto Sud (4-1-3-2): 1 Mastronardi, 4 D’Ermilio, 90 Forte, 15 Della Contrada , 27 Ciccotosto, 6 Ranalli (65’, 2 Molino), 11 Smerilli (70’, 54 Fitti), 2 Carlucci, 19 Sabatini (62’,13 Bruno), 81 Acquarola M., 9 Landi (73’, 43 Corvino). Allenatore Marco Lorenzetti. Accompagnatori, Gileno, Cupaioli, Rossi.

Classifica: Vasto Sud D’Adamo 3, Stilottica Rapino 3, Atessa 3; Sangro Soccer 3; Guardiagrele 1; Anxa Village 1; Calcio Club 0; Altino 0; Virtus Araba Fenice 0; Fossacesia 0; Delphinus 0.

Ufficio Stampa asd Vasto Sud

www.vastosud.sistemacalcio.com