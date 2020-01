Davanti a circa 200 persone Vastese e Virtus Cupello si affrontano all'Aragona per la prima partita del triangolare B della Coppa Italia di Eccellenza, riposa l'Avezzano. La gara non sarà ricordata per essere stata tra le più belle, poche le emozioni. I padroni di casa vincono 1-0 grazie alla rete messa a segno al 74' da Antignani. La Virtus non ha demeritato ma non è riuscita a metterla dentro.





La partita. Turnover in casa Vastese, dei titolari ci sono Spagnuolo, Berardi, Avantaggiato e Antignani. Spazio a Cianci all’esordio stagionale in porta, l’altro centrale di difesa è Catenaro, Triglione e Napolitano sulle fasce, Galiè e Avantaggiato in mezzo, Berardi e Balzano ai lati, in attacco con Antignani il nuovo acquisto Miani che debutta dal primo minuto. Assenti Torres, Di Santo e D’Adamo infortunati, Irmici a riposo e Battista squalificato.

Turnover anche nella Virtus Cupello guidata da Loris Carbonelli, promosso lunedì dopo le dimissioni di Massimiliano Memmo. In campo per i rossoblu gli ex Mainardi, Di Lello e Gabriele Ottaviano, Alberico in panchina, assenti Luongo e Sputore. Gli ex nella Vastese sono Napolitano e Torres.

Per quasi un quarto d'ora non succede nulla, al 14' Napolitano avanza sulla sinistra e mette in mezzo una palla tesa sulla quale non arriva nessun compagno, Berardi recupera a destra, crossa al centro dove Miani da buona posizione prova la rovesciata ma non riesce a colpire.

Un minuto dopo azione della Virtus Cupello, Berardi viene fermato al limite dell'area da Triglione, la punizione battuta da Del Giudice si infrange sulla barriera, sul prosieguo l'arbitro Romanelli di Lanciano assegna di nuovo un calcio piazzato, sempre dal limite batte ancora Del Giudice che sfiora l'incrocio dei pali.

Al 23' da fuori area ci prova Antignani, ma la palla sorvola la traversa, al 26' è ancora Antignani, questa volta con un destro a giro, il risultato però è sempre lo stesso. Al 38' Luciano dalla sinistra mette al centro, la palla si perde oltre la linea.

Al 42' Avantaggiato dalla trequarti serve in area Antignani che colpisce di testa debolmente, Mainardi blocca facile. Al 45' Balzano in area dalla sinistra crossa per Antignani che ancora di testa manda a lato. Si chiude così un brutto primo tempo inchiodato sullo 0-0.

La ripresa non è da meno, le emozioni sono pochissime fino al 61' quando Di Lello da posizione ravvicinata manda sopra la traversa, al 67' Avantaggiato con un altro lancio dei suoi serve Antignani che in area lascia partire un diagonale, Mainardi è attento.

Al 74' la Vastese passa in vantaggio, rimessa laterale dalla destra di Triglione, la palla arriva ad Antignani in area che da due passi calcia e insacca quello che sarà il primo e unico gol della partita. Al 75' Soria dalla sinistra la dà ad Antignani che tira fuori.

Nel finale reazione del Cupello, prima al 79' con Antenucci, poi con una conclusione potente di Contigiani in area dalla destra, in entrambi i casi Cianci neutralizza. Al 90' ultimo brivido per i padroni di casa, punizione dal limite per la Virtus Cupello, batte Rossi che manda fuori di poco.

Questa vittoria permette alla Vastese di riposare nel prossimo turno di Coppa Italia quando ad affrontarsi, mercoledì 13 novembre alle 14.30, saranno Virtus Cupello e Avezzano. Nel triangolare A il San Nicolò ha vinto 3-0 a Francavilla, riposava l'Alba Adriatica. I biancorossi torneranno a giocare in coppa mercoledì 4 dicembre alle 14.30 ad Avezzano dove saranno di scena domenica alle 15.00 per il campionato di Eccellenza. Per la Virtus Cupello invece impegno a Montesilvano contro l’Acqua&Sapone.





Clicca qui per la cronaca live della partita.

Tabellino

Vastese-Virtus Cupello 1-0 (0-0)



Rete: 74’ Antignani (Vastese)



Vastese: Cianci, Triglione, Napolitano (78’ Cardone), Galiè, Catenaro, Spagnuolo (46’ Benedetti), Berardi, Avantaggiato, Antignani, Miani (53’ Soria), Balzano. A disposizione Cialdini, Pantalone, Farhiti, Di Vito. Allenatore Mario Lemme



Virtus Cupello: Mainardi, Antenucci, Muratore, Del Giudice (55’ Contigiani), Martelli, Ottaviano Gabriele, Marinelli, Rossi, Di Lello (78’ Alberico), Luciano, Berardi (65’ Diompy). A disposizione Ottaviano Giuseppe, Ercolano, Fizzani, Baiano. Allenatore Loris Carbonelli



Arbitro: Romanelli di Lanciano (De Remigis e Giorgini di Teramo)



Ammoniti: Marinelli (Virtus Cupello), Martelli (Virtus Cupello), Avantaggiato (Vastese), Diompy (Virtus Cupello), Galiè (Vastese), Soria (Vastese)