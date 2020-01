Uscito il primo videoclip ufficiale dell’ensemble vastese Hexperos. Il progetto riguarda la realizzazione e pubblicazione di un filmato musicale interamente girato in Abruzzo, in particolare nei luoghi:

Valle dell’Orfento – Comune di Caramanico Terme (Pe)

Bosco di S.Antonio – Comune di Pescocostanzo (Aq)

Antico borgo di Santo Stefano di Sessanio (Aq)

Rocca Calascio – Comune di Calascio (Aq)

Il videoclip, prodotto e realizzato da ABC Grafiche, è stato diretto da Daniela Giammarino e Riccardo Bruni ed illustra e sottolinea le bellezze dei territori Abruzzesi, esaltandone le peculiarità artistiche e naturali in comunione con le sonorità celtiche, etniche, barocche, medievali, tipiche della musica realizzata dall’ensemble Hexperos e per questo ha ottenuto il logo di Abruzzo Turismo ed il patrocinio dei vari comuni sovra citati.

Autumnus è il nuovo singolo dell’ensemble Hexperos, vi hanno partecipato musicisti di affermato talento come il percussionista Francesco Savoretti ed il violinista Domenico Mancini.

I brani degli Hexperos sono composti da Francesco Forgione insieme ad Alessandra Santovito, che ne scrive altresì i testi. La loro musica è strettamente legata all’arte ed alla letteratura, tant’è vero che in alcuni brani sono stati citati o adoperati versi di Apuleio, Shakespeare, Alda Merini, Dante Gabriel Rossetti, Christina Rossetti, Rubén Darío ecc.

Assistere ad un concerto degli Hexperos equivale a compiere un viaggio fantastico tra l’antico ed il moderno e ne sono esemplificativi gli affascinanti strumenti da loro adoperati: arpa bardica, salterio, bouzouki, traversa medievale, violoncello, violino, flauto traverso, sintetizzatori. Anche la voce femminile segue questo percorso adoperando differenti impostazioni. Grazie alle loro atmosfere ricercate, avvolte oscure, altre volte sognanti, i brani degli Hexperos sono stati spesso impiegati come colonne sonore per lungo e corto metraggi. Gli Hexperos, con vari CD all'attivo distribuiti in tutto il mondo, si sono esibiti in diverse importanti rassegne e concerti in Italia e all'estero.





www.hexperos.com

www.youtube.com/hexperosofficial

www.facebook.com/hexperos

www.myspace.com/hexperos

http://it.wikipedia.org/wiki/Hexperos

http://en.wikipedia.org/wiki/Hexperos