Arriverà a Vasto domenica 27 ottobre l'urna con le reliquie di Don Bosco. Con questo pellegrinaggio mondiale, partito nel 2009, la Congregazione Salesiana si sta preparando a festeggiare il bicentenario della nascita del suo fondatore nel 2015. Un momento molto atteso nelle comunità salesiane di tutto il mondo. L'urna con la statua in cera del Santo dei giovani, riproduzione di quella conservata nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, arriverà a Vasto proveniente da Loreto, dove si concluderà il pellegrinaggio in terra marchigiana. Sarà il parroco don Francesco Pampinella a recarsi a Loreto per poi accompagnare il camion che trasporta l'urna fino a Vasto. Due giorni intensi, con tutta la città che sarà coinvolta dagli appuntamenti che si svolgeranno nella parrocchia San Giovanni Bosco.



L'Oratorio salesiano si sta preparando in questi giorni all'arrivo dell'urna di Don Bosco con l'impegno di tutti i gruppi. Sono stati organizzati anche tornei di calcio e un concorso fotografico riservato ai ragazzi delle scuole medie.

27 Ottobre 2013

Ore 19.00 Accoglienza dell’Urna di Don Bosco in Oratorio - "Cantata" omaggio dei ragazzi dell'Oratorio

Ore 20.00 Processione verso la Parrocchia di San Giovanni Bosco

Ore 21.00 Celebrazione Eucaristica nella Piazza antistante la Parrocchia

Ore 24.00 Veglia di preghiera



28 Ottobre 2013

Dalle ore 01.00 alle 06.30 Parrocchia aperta per quanti desiderano pregare davanti all’Urna di San Giovanni Bosco

07.00 e 09.00Celebrazione Eucaristica

09.30 – 10.30 Visita per i giovani della scuola superiore

10.30 – 11.30 Visita per i giovani della scuola media

11.30 – 12.30 Visita per i giovani della scuola elementare

Dalle ore 13.00 alle 17.00 Parrocchia aperta per quanti desiderano pregare davanti all’Urna di San Giovanni Bosco

18.00 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo Padre Bruno Forte animata dal Coro Polifonico Histonium

Al termine Saluto e partenza dell’urna di Don Bosco per Ortona