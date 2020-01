"Una biblioteca sociale, dove poter reperire testi di cultura non conforme, ma anche opere letterarie in genere e testi di studio. E’ questa l’iniziativa, patrocinata da CasaPound Italia, che prende il via oggi, giovedì 16 ottobre, nella sede vastese del movimento, nei pressi del parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo". Lo annuncia Andrea Ciarallo, rappresentante cittadino di CpI.

"Con questa iniziativa vogliamo innanzitutto rendere accessibili e dare diffusione a tutti quegli autori, anche di primo piano, a cui non viene dato spazio, magari perché sostenitori di tesi ritenute ‘scomode’ dai baroni della cultura ufficiale – afferma Ciarallo – E’ il caso ad esempio di Ezra Pound, unanimemente riconosciuto tra i più grandi poeti e letterati del secolo scorso, le cui opere sono però difficilmente reperibili in biblioteca o ancora di più in libreria. Insomma, nella nostra biblioteca, che sarà aperta al pubblico il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 18 alle 20, l’offerta sarà ampia e si potranno trovare testi di letteratura, storia, filosofia, politica e geopolitica e anche pubblicazioni tecniche.

Attraverso questo servizio intendiamo fornire gratuitamente un contributo per una diffusione a più ampio raggio della cultura nella nostra città, allo stesso tempo affrancandola dalla tutela, fatta di omissioni e distorsioni, che alcuni settori del mondo accademico ideologicamente orientati o dei media, a servizio di potentati economici e politici pretendono esercitare su di essa. Questo perché siamo consapevoli che solo la cultura, e in particolare una cultura libera da strumentalizzazioni, può rendere l’uomo capace di comprendere la realtà in cui vive, e fornirgli gli strumenti per scelte consapevoli tanto in campo individuale, quanto politico".

Comunicato stampa CasaPound