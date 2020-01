Ultima delle tre sfide consecutive al PalaElettra di Pescara per la BCC Vasto Basket. Poi, dopo altre due giornate che il calendario prevede in trasferta, il PalaBCC potrà finalmente ospitare la serie B. Dopo il giorno di riposo concesso da coach Di Salvatore, ieri i biancorossi hanno ripreso gli allenamenti in vista della terza giornata che li vedrà opposti alla Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio. In mattinata seduta con il preparatore Andrea Ialacci e in serata sul parquet con il coach e il suo assistente Luigi Cicchini.

La sconfitta contro l'Amatori Pescara è stata assorbita. E' necessario voltare subito pagina conservando, però, quanto di buono fatto nel derby. Se è vero che nel supplementare Ierbs e compagni erano in vantaggio di sei punti prima di lasciar scivolare via la partita, va sottolineato come i biancorossi siano riusciti a ricucire i 10 punti di svantaggio che sembravano aver consegnato la gara ai padroni di casa.

Gli avversari di domenica prossima hanno lo stesso ruolino di marcia della BCC Vasto Basket: una vittoria all'esordio, sul parquet di Montegranaro, e una sconfitta nella scorsa giornata contro l'Eurobasket Roma. In panchina c'è Marco Schiavi, ottimo allenatore, con un roster ben attrezzato in cui spiccano giocatori di grande esperienza, come Francesco Boffini, Mirko Romani e Riccardo Coviello, tanto per citarne qualcuno. In un campionato che si sta rivelando più equilibrato di quanto si pensasse alla vigilia ogni partita può rappresentare un'incognita. La squadra vastese sta lavorando sodo, cercando di aumentare d'intensità con il passare delle settimane, così da farsi trovare pronta in ogni situazione di gioco.

Anche per questa ultima trasferta pescarese la società ha organizzato due autobus che porteranno i tifosi biancorossi sugli spalti del PalaElettra a tifare per i proprio beniamini. La partenza è fissata per domenica alle 15.45 dal PalaBCC. Per prenotarsi, con un contributo di 5 euro, occorre inviare un sms al numero 338.9642023 indicando il nome e il numero di posti da riservare.