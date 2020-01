La Pulchra diventi una società autonoma dalla politica. Lo chiede l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, all'amministrazione comunale di Vasto, tornando all'attacco sulla società che gestisce in città la raccolta differenziata dei rifiuti.

"E' esclusivamente politica la nomina di Emondo Laudazi, politico di vecchia scuola democristiana, nel consiglio d'amministrazione", afferma Riccardo Alinovi, referente locale di Codici. "La politica stia lontana dalle imprese che devono garantire servizi ai cittadini. Negli ultimi anni, sono aumentati i costi per i vastesi, che devono pagare una sempre più pesante tassa sui rifiuti. Il tutto mentre i lavoratori sono dipendenti di una cooperativa esterna e, dunque, non hanno un rapporto di lavoro diretto con la società. Per la gestione di un servizio così fondamentale, come quello della raccolta e dello smaltimento dell'immondizia, serve un bando europeo, in modo che tutte le imprese specializzate possano partecipare e il Comune possa scegliere l'offerta migliore. Presenteremo un esposto alla magistratura perché si faccia luce sulla vicenda".