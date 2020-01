Il Centro Sperimentale di Archeologia con le sue sedi di San Salvo, Monteodorisio e Schiavi d’Abruzzo (CH) organizza, con la collaborazione dell’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, la X edizione di “A… come archeologia”, giornata di studio e sperimentazione per docenti e dirigenti scolastici.



Il progetto mira a far conoscere e diffondere la Didattica dei Beni Culturali, aggiornare i docenti su contenuti, tecniche e metodi dell’Archeologia Sperimentale, offrire e accogliere spunti per la progettazione didattica nelle Scuole e promuovere le attività del Centro Sperimentale di Archeologia.



La Giornata avrà luogo sabato 19 ottobre 2013, con inizio alle ore 9, nella nuova sede del Centro Sperimentale di Archeologia, Museo Archeologico di Schiavi d’Abruzzo (CH).



Informazioni e prenotazioni: 389 18 12 311 - csaparsifal@libero.it.

L'offerta didattica completa è scaricabile dal sito www.csa.altervista.org