Ha preso il via l'edizione numero 74 di Miss Italia, concorso di bellezza più famoso in Italia e quest'anno anche il più chiacchierato. La storica kermesse, dopo le infuocate polemiche dell'estate scorsa, lascia la Rai per approdare su La7, nonostante il parere contrario del direttore del tg Enrico Mentana. Sono 186 le ragazze arrivate ieri a Jesolo per partecipare alle prefinali, fase che lancia il concorso verso la finalissima del 27 ottobre.

Nell'esercito di aspiranti miss ci sono due giovani vastesi, che sognano di ricalcare le orme di Paola Di Giovanni, Maria Chiara Centorami e Martina Cionci, che negli ultimi anni sono state tra le protagoniste di Miss Italia. In rigoroso ordine "numerico", ci sono Rachele Argentino, Miss Miluna Abruzzo, e Natascia Palladinetti, Miss Rocchetta.

Anche loro hanno preso parte al primo incontro con Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso, che nel suo primo discorso alle ragazze si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. "Che cosa ci facciamo a Miss Italia così fuori stagione? Io come imprenditrice, voi come donne libere, siamo state costrette a subire rinvii e ritardi nello svolgimento di un evento che ci appartiene. Noi donne – ha aggiunto, riferendosi agli interventi sul concorso degli ultimi mesi - abbiamo subito un’ingiustizia da parte di altre donne. Ma abbiamo saputo reagire e ora andiamo avanti".

La conduzione della serata finale, dove Rachele e Natascia sperano di essere tra le protagoniste, sarà affidata a Massimo Ghini, Cesare Bocci e Francesca Chillemi, ex Miss Italia. Le due giovani vastesi stanno iniziando a prendere le misure con i ritmi serrati del concorso e sono pronte a farsi valere, non solo per la bellezza.