Ha prestato giuramento e assunto ufficialmente l'incarico di consulente tecnico d'ufficio Felice Carabellese, il docente dell'università di Bari che dovrà eseguire la seconda perizia psichiatrica su Marco Del Vecchio.

Cambiano i periti della difesa: ai criminologi Francesco Bruno e Simonetta Costanzo subentrano il dottor Danilo Montinaro e la professoressa Rossella Di Carmine.

L'accusa, rappresentata dal pm Enrica Medori, ha nominato, invece, gli psichiatri Stefano Ferracuti e Giuseppe Orfanelli. Per la parte lesa, invece, l'esperta rimane Roberta Bruzzone.

Del Vecchio attualmente si trova a Vasto, nel carcere di Torre Sinello, dopo aver trascorso un periodo di detenzione a Torino.

