I tifosi della Vastese potranno assistere alla partita del campionato di Eccellenza in programma domenica prossima alle 15.00 allo stadio dei Marsi, tra Avezzano e Vastese.

Per questo incontro non è stato emanato nessun provvedimento di divieto restrittivo nei confronti della tifoseria ospite. Se ci fosse stato sarebbe stato comunicato in precedenza.

Prima di questa gara i biancorossi saranno in campo per la Coppa Italia all'Aragona contro la Virtus Cupello mercoledì alle ore 18.30.