Il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, che in questi giorni si trova negli Stati Uniti, ha partecipato ieri a New York alla parata per il Columbus Day. A renderlo noto è una nota dell'ufficio stampa comunale, che ricorda come "l'America ricorda Cristoforo Colombo, il grande italiano che per primo arrivò nel Nuovo Mondo il 12 ottobre 1492 e che il Presidente Franklin Roosevelt nel 1937 volle ricordare dedicandogli una festa nazionale, quella del Columbus Day, cioè il giorno di Cristoforo Colombo".

Sono migliaia le persone che prendono parte alla grande sfilata del Columbus Day, con milioni di persone lungo le strade ad assistervi.

Lapenna, presente insieme alla delegazione italiana, "ha sfilato per le strade di New York insieme al Governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo".