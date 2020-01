La Vastese Juniores pareggia 2-2 a Montesilvano. Contro l'Acqua&Sapone, squadra ben organizzata e su un campo particolarmente difficile, i biancorossi passano in svantaggio, ma c'è subito la reazione ospite e dopo varie ghiotte occasioni arriva il pareggio con Balzano, così il primo tempo si chiude sull'1–1.



Al 60' Di Croce entra per Giorgio Finamore e dopo due minuti mette dentro la palla del vantaggio. A quel punto la Vastese ha l'occasione per chiudere la partita, colpisce due traverse e ha un'altra possibilità con Dumitriu, ma la fortuna non assiste i ragazzi di Stivaletta.

Nel finale al 92' su un calcio d'angolo dubbio arriva la beffa e i padroni di casa realizzano il 2-2. Un pareggio che fa salire in classifica la Vastese a quota 5 punti.



"E' un punto guadagnato per il nostro primo obiettivo che rimane la salvezza - dichiara mister Stivaletta a fine partita - di positivo c'è che la squadra cerca la vittoria ovunque, un buon segno per essere una matricola, questo aspetto non è da sottovalutare".

Lunedì prossimo alle 15.30 al campo dei Salesiani sfida cittadina contro il Vasto Marina capolista a punteggio pieno.

Questa la formazione scesa in campo: Schiavone, D'Adamo G. (45' Pantalone), D'Adamo A., Savino, Tricase, Fabrizio, Ayoub, Finamore G., (60' Di Croce), Piccinini, Dumitriu, Balzano. A disposizione D'Attilio, Catuogno, Di Santo, Marinelli.