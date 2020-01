Nel campionato di serie C2 di basket seconda sconfitta per gli Amici del Basket San Salvo nella trasferta di Sulmona. Sabato 12 ottobre, la formazione allenata da Linda Ialacci è uscita sconfitta con il punteggio di 75-59.

La gara è stata molto sfortunata per il team sansalvese a causa dei tre falli di Toth dopo soli 5 minuti e dell’infortunio subito dal bravo Assogna, all’inizio del terzo quarto. Nonostante questi infortuni e l’assenza pesante di Celenza, gli Amici del Basket san Salvo, guidati dal capitano Desiati e dai tanti giovani presenti in rosa sono riusciti a guidare il match per due quarti ed a restare in partita fino a quattro minuti dal termine.Il Sulmona è riuscito a distanziare la squadra sansalvese sul finale grazie a uno strepitoso Marzoli, autore di 31 punti e di giocate pregevoli.

Bisogna tener conto che la squadra della Ialacci è impossibilitata in questo avvio di stagione a potersi allenare presso la palestra annessa all'Istituto Tecnico Commerciale E. Mattioli di San Salvo. Infatti attualmente la squadra si sta allenando presso il plesso di Via Verdi e ha dovuto giocare la prima gara casalinga con il Magic Chieti al Pala Bcc di Vasto.

Con la speranza e l’auspicio che prevalga il buonsenso affinchè si sblocchi l’importante questione della palestra, gli Amici del Basket San Salvo torneranno ad allenarsi con grinta ed entusiasmo già da Martedì 15 Ottobre.

Tabellini dell’incontro Sulmona-Amici del Basket San Salvo

Sulmona: Rante 13; Bellantuono; Pezzella; Settevendemie; Galante; Marzoli 31; Mastrodomenico 6; Silvestri 15; Carlucci 6; Libertini 4. Coach: De Angelis



Amici del Basket San Salvo: Toth 7; Assogna 10; Desiati 14; Salvatorelli 6; Biasone 6; Maggio 8; De Rosa 3; Fanelli G.3; Nanni; Mancini 2; Gabriele; Fanelli M. Coach: Ialacci



Arbitri: Settepanella e Pinelli



Parziali: 16-20; 14-13; 19-13; 26-13



Finale 75-59



Usciti per 5 falli: Toth Amici; Maggio Amici

Fallo tecnico agli Amici del Basket San Salvo





