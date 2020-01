Dopo una 4-0 e un 4-1, alla terza partita del campionato juniores d'Elite, il Vasto Marina fa una cinquina e stende il Castiglione Val Fino, squadra che prima dell'incontro era a punteggio pieno con due vittorie in due partite, come i padroni di casa, il San Salvo e il River Casale.

Il solito Vasto Marina solido, che si diverte a giocare a pallone con 9 punti in 3 partite, 13 gol fatti e 2 incassati, numeri che sono già quasi da record.





La partita. Mister Maccione deve fare a meno di Di Biase e Marchesani, ma la squadra, che scende in campo con il 4-3-3 ormai consolidato, non sembra risentirne e come al solito gioca e produce occasioni da gol. La rete arriva subito al 2' dalla sinistra Monachetti mette in mezzo per Labrozzi che calcia in porta e sigla il vantaggio.

Al 10' una bella conclusione a giro di Monachetti sfiora l'incrocio dei pali, al 26' è Riella a calciare ma la sfera si perde sul fondo, un minuto dopo un colpo di testa di Stivaletta finisce fuori di poco. Al 28' c'è il primo tiro in porta degli ospiti, Gaspari neutralizza.

Al 29' Labrozzi dalla destra crossa in mezzo per Cesario che di testa non centra lo specchio della porta. Al 35' Monachetti arriva in area dalla destra e spara alto. Al 37' Riella ignora i compagni meglio posizionati e tira, ma non realizza, al 38' ci prova ancora dalla distanza, la palla sfiora il palo.

Al 40' Labrozzi calcia da fuori, Durantini para, al 42' il Vasto Marina raddoppia, Stivaletta lancia Riella sulla sinistra, l'esterno supera Penzo, Gianforte e Tauro, si accentra e mette dentro.

Nel secondo tempo il copione non cambia, i padroni di casa vanno alla ricerca del gol, al 49' Riella scatta sul filo del fuorigioco e davanti al portiere lascia partire un tiro potente che l'estremo difensore neutralizza. Durantini si ripete nuovamente al 54' su Cesario che lo impegna ancora.

Al 61' il Castiglione Val Fino accorcia le distanza, un pallone carambola sui piedi del nuovo entrato Jheayhn che insacca. I vastesi non rischiano nulla e al 73' segnano con Monachetti, bravo a controllare sulla sinistra ad entrare poi in area e ad infilare il portiere avversario. Al 76' buona occasione per D'Ottavio che appena entrato calcia centralmente, l'attaccante si rifà un minuto dopo, quando scatta in avanti tra le linee e insacca il 4-1, per lui è il terzo gol in tre partite tutte partendo dalla panchina.

All'86' Forte vicino alla marcatura manda fiori di pochissimo, all'89 Carulli servito nell'area avversaria non ha problemi a mettere dentro il 5-1. Il Vasto Marina vince ancora e resta al comando della classifica a punteggio pieno. Nel prossimo turno giocherà lunedì 20 ottobre alle ore 15.00 ai Salesiani contro la Vastese.

Tabellino

Vasto Marina-Castiglione Val Fino (2-0) 5-1

Reti: 2' Labrozzi (vasto Marina), 42' Riella (Vasto Marina), 61' Jheayhn (Castiglione Val Fino), 73' Monachetti (Vasto Marina), 76' D'Ottavio (Vasto Marina), 89' Carulli (Vasto Marina)

Vasto Marina: Gaspari, Iammarino (58' Forte), Pili (69' Lanzetta), Stivaletta (76' D'Ottavio), Nocciolino, D'Alessandro, La Guardia, Labrozzi (69' Piras), Cesario, Monachetti, Riella (55' Carulli). A disposizione Annunziata, Menna. Allenatore Antonio Maccione

Castiglione Val Fino: Durantini, Penzo, Di Simone, Gianforte (46' Di Donato), Tauro, Pantalone, Speziale, Balia (69' De Sanctis), Labricciola, Biferi (76' Ranalli), Gigante (56' Jheayhn). Allenatore Paolo Lattanzi

Arbitro: Manuel Giorgetti di Vasto

Ammoniti: Stivaletta (Vasto Marina), Labrozzi (Vasto Marina), Balia (Castiglione Val Fino), Biferi (Castiglione Val Fino), Jheayhn (Castiglione Val Fino)